Yarın Lady Gaga'yı dürtemeyeceksiniz

T24 - AIDS kampanyası için bağış toplayan ünlüler, Facebook ve Twitter hesaplarını kapatıyor.

Alicia Keys, Afrika ve Hindistan'daki AIDS'lilere yardım etmek için birçok yıldızın desteğini aldı. 1 milyon dolar bağış toplamayı hedefleyen ünlüler, Dünya AIDS Günü olan yarın Facebook ve Twitter'daki hayran sayfalarını para tamamlanana dek kapatacak





Aralarında Lady Gaga, Justin Timberlake ve Usher gibi yıldızların bulunduğu 11 ünlü isim, Afrika ve Hindistan'da yaşayan HIV virüsü taşıyan aileler için ilginç bir kampanyaya imza atıyor. Şarkıcı Alicia Keys'in 'Keep a Child Alive' (Bir Çocuğun Hayatını Kurtar) adlı hayır kurumunun başlattığı 'Digital Life Sacrifice' (Dijital Hayatı Feda Et) kampanyası çerçevesinde ünlüler, Dünya AIDS Günü olan yarın, Facebook ve Twitter'daki sayfalarını kapatacak. Milyonlarca kişinin üye olduğu ve takip ettiği sayfalar, 1 milyon dolarlık bağış toplanana kadar kapalı kalacak. Kampanyanın tanıtımı için çekilen ve reklamlarda gösterilecek videolardaysa, tabutlarda yatarken gösterilen yıldızların 'dijital ölümleri' sergilenecek.



'Milyonlar ölüyor'



Kampanyaya katılanlar arasında ayrıca Elijah Wood, Jennifer Hudson, Ryan Seacrest, Kim ve Khloe Kardashian, Serena Williams ve Keys'in prodüktör eşi Swizz Betatz bulunuyor. Grammy ödüllü şarkıcı Keys, sosyal mecraların bu şekilde işe yaramasının önemini vurgulayarak, 'Aslında insanlar ilgilenmiyor değil, sadece yardım etmenin yolunu bilmiyorlar' diye konuştu. Kurumun başkanı Leigh Blake ise, 'Ünlü bir kişi öldüğünde tüm dünya üzülüyor ama milyonların ölümüyle bu kadar ilgilenilmiyor. İşte biz bunu göstermek istiyoruz' dedi.









(Akşam gazetesinin haberi)