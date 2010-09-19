Yarın İstanbul'da ulaşım ücretsiz

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla okulların açıldığı gün toplu taşım araçları (İETT, İDO, Şehir Hatları, Tramvay, Metro ve Hafif Metro) 06.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı okulların açılacağı 20 Eylül Pazartesi günü trafik sıkışıklığı yaşanmaması için AKOM en üst düzeyde alarma geçerek kamu kuruluşlarıyla koordineli çalışacak.



Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu Başkanlığı'nda toplantı yapılarak görev dağılımı yapılmıştı. Buna göre pazartesi günü; AKOM'da İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü), İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, İETT Genel Müdürlüğü, Basın Danışmanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İBB Trafik Müdürlüğü, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü (153 Beyaz Masa) Ulaşım AŞ. Genel Müdürlüğü, İDO Genel Müdürlüğü ve İSPARK yetkilileri çalışmaları koordine edecek.



Okulların açılacağı 20 Eylül 2010 haftası okul çevrelerinde trafik tedbirleri alınacak mevcut yol - kazı çalışmaları (İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ, Türk Telekom, AYEDAŞ vb.) yapılmayacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla okulların açıldığı gün toplu taşım araçları (İETT, İDO, Şehir Hatları, Tramvay, Metro ve Hafif Metro) 06.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Alınan tedbirler



İBB tarafından Pazartesi günü trafiğin aksamaması için alınan kararlar şöyle:

- İETT 2100 olan araç sayısını 2500'e çıkaracak.

- Sirkeci Harem arası ek arabalı vapur sefer yapacak

- Okul servis araçları arabalı vapurlardan öncelikle yararlanacak.

- Metro- Hafif Metro-Füniküler PİK saatlerde azami sıktıkta sefer düzenleyecek (sinyalizasyon ayarlarına göre 2 dakikada bir)

- Trafik akışını sağlamak için 7 bin polis görev yapacak. Okulların açılacağı gün, büro hizmeti yapan polisler, İlçe Emniyet Müdürlükleri personeli trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olacak.

- İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde 6000 personel (emniyet, trafik, asayiş) görev yapacak.

- İstanbul genelindeki okullar çevresinde 1.500 Zabıta Memuru görev yapacak.

- Okul servisleri okul çevrelerindeki ispark otoparklarında okul giriş ve çıkış saatlerinde üç gün ücretsiz araç park edecekler.

- İSPARK, çekici hizmetlerine de ücretsiz destek vererek, trafiğin akışına katkı sağlayacak.

- AKOM; Tünel, Fatih Sultan Mehmet köprüsü, Beylikdüzü, Boğaziçi Köprüsü, Beşiktaş, Kadıköy ve Kozyatağı'nda 3 gün süre ile 7 çekici aracı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar konu ile ilgili, 0212 274 20 20 numaralı iletişim hattından hizmet alabilecek.

- "Park Et , Metrobüsle Devam Et" güzergâhı üzerinde bulunan 8 otoparkında 20-21-22 Eylül tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz hizmet verecek otoparklar:



Florya Kavşağı araç kapasitesi: 80

Zeytinburnu Çırpıcı araç kapasitesi: 200

Merter Metro İstasyonu araç kapasitesi: 150

Acıbadem Metrobüs Durağı araç kapasitesi: 110

Kadıköy Yeni Salı Pazarı araç kapasitesi: 800

Kadıköy eski Salı Pazarı araç kapasitesi: 1200

Kadıköy Evlendirme Dairesi araç kapasitesi: 100

Tatlıcı kuleleri önü araç kapasitesi: 70





