Yarın hâkim karşısına çıkacak olan DİHA muhabiri Nedim Oruç'un suçu hendek ve barikatları bildirmemek!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde sokağa çıkma yasağı devam ederken 5 Ocak'ta gözaltına alınan ve 6 Ocak'ta tutuklanan Dicle Haber Ajansı muhabiri Nedim Oruç yarın hâkim karşısına çıkacak. Oruç, “Örgüt propagandası yapmak”, “Örgüte üye olmak” ve hendek ve barikatları ihbar etmediği gerekçesiyle “Suçu bildirmemek” iddialarından suçlanıyor.

Silopi'de zırhlı araçla gözaltına alınan ve daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünde tutulduğu kabul edilen Oruç’un, 6 aydır yürütülen soruşturmanın tamamlanması sonucu ilk duruşması yarın Cizre Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Üç suçlamadan yargılanacak

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, halen Şırnak T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Oruç, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Örgüt propagandası yapmak”, “Örgüte üye olmak” ve “Suçu bildirmemek” iddialarından suçlanıyor. Oruç’a yöneltilen suçlamaların gerekçesi ise, kendisine ait bilgisayardan alınan imajda yer alan haberleri, fotoğrafları ve görüntüleri oldu. Oruç’a yöneltilen dikkat çekici suçlamalardan biri ise “Suçu bildirmeme” oldu.

Oruç, yasağın sürdüğü dönemde haber takibi gereği görüştüğü kişilerin hendek kazıp barikat kurmalarını “yetkili makamlara bildirmemek”le de suçlanıyor.

Ajansın 13 muhabiri tutuklu

DİHA’nın 13 muhabiri tutuklu bulunuyor: Nedim Oruç, Nuri Akman, Nazım Daştan, Feyyaz İmrak, Mazlum Dolan, Ziya Ataman, Meltem Oktay, Muhammed Doğru, Bilal Güldem, Mehmet Hakkı Yılmaz, Abdulkadir Turay, Nedim Türfent, Şermin Soydan.

‘Örgüt üyeliği’ iddiası tutuklamalara en çok gerekçe olarak gösterilen suçlama oldu.