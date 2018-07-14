Yarın darbe girişiminin ikinci yıl dönümü; 90 bin camide eş zamanlı sela okunacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ikinci yıl dönümü için Diyanet , 81 ildeki tüm camilere “talimat formu” gönderdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatıyla, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin camide eşzamanlı olarak bir defa sala okunacak

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde, “Şehitlerimiz için Kur’an okuyoruz” kampanyası başlattı. 15 Temmuz gecesine kadar her cami ve Kuran kursunda hatim okunması talimatı verilirken Cuma namazı öncesi merkez camilerde, “Kuranı Kerim ziyafeti” programları yapıldı. “Ziyafet” programına yaz Kuran kurslarına devam eden tüm çocukların aktif olarak katılmaları istendi. Dün okunan “Milletçe yeniden doğuş: 15 Temmuz” başlıklı cuma hutbesinde de “Allah’ın inayeti ve yardımıyla, cesaretimizle, fedakârlığımızla büyük zaferler kazandık” denildi. Hutbe, turistik camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde İngilizce, Almanca ve Arapça olarak da okundu.

90 bin camide sela

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatıyla, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece ise saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin camide eşzamanlı olarak bir defa sala okunacak. Camiler sabah namazına kadar açık tutulacak ve minarelerin ışıkları yakılacak. Diyanet , 81 ildeki tüm camilere bir de “talimat formu” gönderdi. Caminin, cami görevlisinin adları ile sicil numaralarının istendiği formda, “Hatim okundu mu?”, “Kuran kursunuzda şehitlerimizi anma özel programı yapıldı mı?”, “Gece sala okundu mu?” gibi sorulara yanıt istendi.