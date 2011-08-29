Yarın bu yollara dikkat!

T24 - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 89. yıldönümü kutlamalarının yapılacağı Vatan Caddesi yarın 11 saat süreyle araç trafiğine kapalı olacak. Yarın karışıklık yaşanmaması için sürücülerin kullanacağı alternatif yol ve güzergahlar belirlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 30 Ağustos 2011 günü Vatan Caddesi'nde Zafer Bayramı töreni yapılacağı belirtildi. Yetkililer, tören nedeniyle 05.00–16.00 saatleri arasında başta Vatan Caddesi olmak üzere birçok caddenin araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. İşte emniyet tarafından belirlenen ve 11 saat süreyle trafiğe kapalı olacak yol ve güzergahlar:



- Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi ( Aksaray Metro İstasyonuna kadar) ve bu yollara çıkan bütün yollar,



- Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Millet Caddesi, Topkapı, Edirnekapı Kavşağı, Vatan Caddesi Kesişim Noktası, Mahmutbey Yolu, Topkule



- Mahmutbey Köprüsü ile Sultançiftliği Kavşağı arasında kalan yol,



- Mahmutbey Köprüsü – Habipler Yolu ( Sultançiftliği Yolu),



Bu nedenle Vatan Caddesini kullanacak sürücülerin



- D/100 Karayolu'ndan Vatan Caddesi'ne gidecek olan sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray şeklinde veya Haliç Tüneli, Ayvansaray Işıkları'ndan Balat Yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini,



- E/80 Karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM istikametini,



- Sahil Yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergƒhından, Yenikapı – Kumkapı -Sirkeci istikametini kullanmalarını,



- Vatan Caddesini kullanarak Fatih İlçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücülerin, gerekse diğer sürücülerin sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,



- Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin Atatürk Bulvarı - Aksaray ve Millet Caddesi güzergƒhını kullanmaları gerektiği belirtildi.





