Bugün Boğaziçi Köprüsü kapatılacak

48.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün sona eriyor. Boğaziçi Köprüsü’nün Avrupa yakasından, Anadolu yakasına bisikletçilerin geçişleri sırasında trafik bir süreliğine kapanacak. Köprü trafiğe 13.15-14.00 saatleri arasında kapatılacak.

22 Nisan’da Alanya-Alanya etabıyla start alan 48. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün koşulacak 121 km’lik İstanbul - İstanbul etabıyla sonlanacak. Saat 13.00’de Sultanahmet Meydanı’ndaki Ayasofya Cami önünden verilecek startla birlikte İstanbul - İstanbul etabı başlamış olacak. Bu nedenle saat 11.30’dan itibaren Sultanahmet Meydanı trafiğe kapanmış olacak. 12.45 sularında ise Kenedy Caddesi olarak bilinen sahil yolundan da araçların geçişi mümkün olmayacak. Saat 13.15’te ise Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapanmış olacak. Yaklaşık 45 dakika araç geçişleri mümkün olmayacak. Tahmini olarak Saat 14.00’te Boğaziçi Köprüsü trafiğe açılmış olacak.

Anadolu yakasında durum

HaberTürk'ün DHA'ya dayandırdığı habere göre, saat 09.00’dan itibaren Caddebostan Sahil Yolu trafiğe kapatılacak. Sultanahmet’teki startın verilmesiyle birlikte saat 13.00 de de Bağdat Caddesi’nden araçlar, geçiş yapamayacak. Saat 17.00’de Bağdat Caddesi 18.00’de de Caddebostan Sahil Yolu trafiğe açılmış olacak.

Saat 13.00’te Sultanahmet Meydanı’nda start alacak bisikletçiler, Cankurtaran mevkiine inecek Kenedy Caddesi’nden devam ederek Ragıp Gümüşpala Caddesi’ni kat edecekler. Galata Köprüsü’nden geçecek olan sporcular, Karaköy, Taksim, Kabataş, Beşiktaş İnönü Stadyumu’nu geride bırakarak Barbaros Bulvarı’nı tırmanacak ve Boğaziçi Köprüsü’ne girecek. Anadolu yakasına geçen bisikletçiler, Çamlıca, Acıbadem, Ataşehir, Harem, Haydarpaşa, Göztepe, Kadıköy güzergahından Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın önünden geçip Kızıltoprak’a çıkacaklar. Bisikletçiler TUR 2012’yi, Bostancı Sahil Yolu Bağdat Caddesi İDO deniz otobüslerini geçerek Caddebostan Sahil Yolu’nda tamamlayacaklar.

Ödül töreni programı

Sultanahmet’teki belirlenen start saatinden sonra tahmini finişin Caddebostan Sahil Yolunda saat 15.30’da yapılması bekleniyor. Dünyada ilk kez koşulan ve Cumhurbaşkanı adına yapılan bu yarışı geçen yıl da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül finiş alanına gelecek ve dereceye giren bisikletçilere ödüllerini verecek.

İstanbul - İstanbul etabında ilk üçe giren sporcuların madalyaları ve özel ödülleri ile THY uçak biletleri takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genel Klasman Birincisine Turkuaz Mayo ve kupasını verecek, daha sonra sprint primleri birincisine Yeşil Forma, tırmanış primleri birincisine Kırmızı Forma Türkiye güzellikleri primi birincisine de Beyaz Forma giydirilecek.

Son olarak takım klasmanı birincisi olan takıma (8 Sporcuya) madalya ve kupaları verilecek.