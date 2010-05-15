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Yaşam

Yarın bazı yollar kapanacak

15 Mayıs 2010 14:12

T24- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da düzenlenecek “Milli Mücadelede İlk Adım Yürüyüşü” nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şişli Atatürk Evi ile Dolmabahçe Sarayı arasında yapılacak yürüyüş nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren Divan Kavşağı, Mete Kavşağı, Kütüphane arkası, Toprak Yol Işıklar, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dolmabahçe ışıklar geçişler esnasında trafiğe kapalı olacak.


Sürücüler Vali Konağı, Abdi İpekçi ve Abide-i Hürriyet caddelerini alternatif olarak kullanabilecek.

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