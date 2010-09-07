-YARIMAĞAN: İDDİALAR DOĞRUYSA BUNU SAVCI ORTAYA ÇIKARACAK ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS ile ilgili soruların sınavdan önce sızdırıldığı iddialarının doğruluğu kanıtlandığı takdirde, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın iptal edileceğini bildirdi. Yarımağan, ertelenen TUS ve önlisans-ortaöğretim mezunlarına yönelik KPSS'nin Kasım-Aralık ayı içinde yapılmasının planlandığını belirterek, bu sınavların sorularının aynı soru komisyonu üyeleri tarafından hazırlanıp hazırlanmayacağı konusunun tartışıldığını ve buna YÖK'ün karar vereceğini kaydetti. ÖSYM Başkanı Yarımağan, ertelenen sınavlar nedeniyle gelecek yıl yapılacak üniversiteye giriş sınavları takviminin etkilenmeyeceğini vurguladı. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yarımağan, KPSS ile ilgili iddialar konusunda yürütülen soruşturmaların sonuçlanmasından sonra görüş belirtmenin daha doğru olacağını söyledi. Yarımağan, bu konuda ÖSYM'de yürütülen incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Ertelenen TUS ve ön lisans-ortaöğretim mezunlarına yönelik KPSS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Yarımağan, savcılığın test hazırlama birimindeki bütün bilgisayarların görüntülerini aldığını bildirdi. Yarımağan, şunları kaydetti: ''Onun içinde tabii bu yıl yapacağımız bütün sınavların soruları da var. Bir kısmı bitmiş, baskıya hazır durumdaydı. Bir kısmı da ilk aşamada veya ara aşamadaydı. Görüntüleri alındığı için onların güvenliğinin kalmadığı görüşündeyiz. Bu konuda YÖK'ün de bir yazısı oldu. Bu doğrultuda soruların yeniden hazırlanması gerektiği kanaati oluştu, dün YÖK'te yaptığımız ortak toplantıda birlikte karar verdik. YÖK yönetimiyle birlikte, başkan ve yardımcılarıyla birlikte karara varıldı.'' Soruların yeniden hazırlanması söz konusu olduğu için bunun zaman alacağının altını çizen Yarımağan, ''O yüzden yeni bir takvim yapmak durumundayız. O takvimi de önümüzdeki günlerde yapıp, kamuoyuyla paylaşacağız. Ama Eylül ayında, hatta Ekim ayının ortalarına kadar sınav yapamayacağımız kesin. Çünkü hiç bir sınavın sorularının hazırlanması bir-iki haftada olmuyor. Soruların hazırlanması zaman alıyor'' dedi. Bu yıl tüm sınavların yapılacağını, ancak önceden belirledikleri tarihlerde yapılamayacağını, tarihlerinin değişeceğini vurgulayan Yarımağan, ''Bir çoğu da ertelenmiş olacak. Belki Kasım ayında yapılacak sınavların tarihi değişmeyecek. Belki tarihi değişmeyen sınavlar olabilir. Ama özellikle ilk yapılacak sınav TUS idi, daha sonra önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS vardı, ÜDS vardı, bunların erteleneceği kesin'' diye konuştu. ''Soruları hazırlamada ne kadar bir sarkma olur? Bir ay içinde hazırlanabilir mi?'' sorusuna Yarımağan, ''Bütün sınavlar genellikle Kasım-Aralık ayı içinde yapılacak. Belki Ekim ayının sonunda da bir, iki sınav yapabiliriz. Çoğunlukla Kasım-Aralık'da yapılacak'' yanıtını verdi. Yarımağan, sınavların ertelenmesinin gelecek yıl yapılacak üniversiteye giriş sınavları takvimini etkileyip etkilemeyeceği sorusunu, ''Hayır, etkilemez. Ancak tabii 12 sınavın sorularının yeniden hazırlanması az bir olay değil'' şeklinde yanıtladı. -''KAÇ KİŞİYE ULAŞTIĞI FARK ETMEZ''- KPSS'ye yönelik iddiaların anımsatılması üzerine Yarımağan, KPSS'de soruların sınavdan önce sızdırıldığına ilişkin bir sendika tarafından açıklamalarda bulunulduğunu ve belgeler gösterildiğini anımsatarak, bunun doğruluğunun savcılık soruşturması sonucu ortaya çıkacağını belirtti. Yarımağan, şöyle konuştu: ''Eğer iddialar doğruysa savcı bunu ortaya çıkaracak. Sınavdan önce bir sınavın soruları dışarıya çıktıysa bunun 3 kişiye mi ulaştığını, 300 kişiye mi ulaştığını bilemezsiniz. O sınav iptal edilir. Yani bu durumda 'Eğitim Bilimleri Sınavı' iptal edilir. Herhalde doğrudur diyorum savcıya ulaşan, sendikanın söylediği şeyler yani o 5 Temmuz'daki olay doğruysa, o sınav iptal edilecek. Kaç kişiye ulaştığı hiç önemli değil, 300 kişi ya da 3 kişi fark etmez. Biz 1999'da İstanbul'da bir soru kitapçığının çalındığını tespit etmiştik ve hemen sınavı iptal etmiştik. O sınav kitapçığı 1 kişiye mi ulaştı, bin kişiye mi ulaştı, hiç önemli değil. Bunu bilemezsin de zaten.'' ''Şimdiye kadar kopya çektiğini tespit ettiğiniz kişilerden mahkemeye gidip kazanan oldu mu?'' sorusuna Yarımağan, ''Tabii. Biz ikili kopya çektiğini tespit ediyoruz mesela, ancak mahkeme bunu iptal ediyor. Bu, ikili kopyalarda çok oluyor'' yanıtını verdi. -''8 MİLYON KİŞİDEN BAHSEDİYORUZ''- Yarımağan, şunları kaydetti: ''Biz önlemlerimizi aldık ve bu şekilde de yürüyor aslında. Yürüyor ama 8 milyon kişiden bahsediyoruz. YGS'ye katılan 1 milyon 512 bin kişiden bahsediyoruz. Yani böyle bir sınavda 50 kişinin, 100 kişinin kuralları ihlal ettiği bu nedenle sınavlarının iptal edildiği olabiliyor. Diğer yıllarda da oluyordu, bu senede oluyor. Maalesef suç örgütleri var. Sınavda adayın yerine başkasını sokan şebekeler kuruluyor. Adana'da bir tanesi ortaya çıkarıldı. Hangi sınav istersen adamlar şebeke kurmuşlar. 'Sen açıköğretim mi istiyorsun? SBS mi istiyorsun? KPSS mi istiyorsun? YGS mi istiyorsun?' diyor. Senin yerine adam sokmayı sağlıyor. Böyle suç örgütleriyle aslında mücadele etmek başta güvenlik görevlilerine düşüyor. Aslında bizim görevlilerimizin de bunları yakalaması lazım. Tabii teknolojik gelişmeler var. Bir kişi adayın sınav belgesindeki fotoğrafın üzerine kendi fotoğrafını koyup kopyasını çıkararak sahtesini yapıyorsa bu da anlaşılabilir. Ama tabii 300 bin kişinin görev aldığı bir sınavda herkes de güvenlik görevlisi değil. Bizim hocalarımızdan şu tereddüte düşenler oluyor, 'Bu aday bu fotoğraftaki aday mı?' Tereddüte düştüğünde bir de özel kimlik belgesine bakıyor, gerekirse adayın el yazısını alıyor. 300 bin kişinin de güvenlik görevlisi olmasını da bekleyemeyiz.''