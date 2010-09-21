-YARIMAĞAN EMEKLİ OLUYOR ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - ÖSYM Başkanlığından istifa eden Prof. Dr. Ünal Yarımağan, istifasıyla ilgili olarak ''Koşullar böyle gerektirdi. Başkanlıktan ayrılmam gerekti. Emekli olacağım'' dedi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) kurulduğu 1974 yılından bu yana kurumda görev yapan ve son 6 yıldır Başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ünal Yarımağan, istifa kararı ile ilgili sorusuya, ''Koşullar böyle gerektirdi, gerektiği için böyle oldu. Başkanlıktan ayrılmam gerekti. Emekli olacağım. Birkaç gün izin alacağım, peşinden emekli olacağım. Torunum var, torunumla ilgileneceğim. Bahçeyle ilgileneceğim'' şeklinde yanıtladı. -İSTİFANIN PERDE ARKASI- Yarımağan, dün akşam saatlerinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile görüştükten sonra istifasını netleştirdi. Yarımağan, bugün istifa dilekçesini hazırlayarak, YÖK'e sunduktan sonra ÖSYM çalışanlarıyla bir toplantı yaparak, istifa kararını açıkladı. Üzüntülü geçen toplantıda bazı çalışanların gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Öte yandan, ÖSYM'de bazı görevden almalar olabileceği öğrenildi. Prosedüre göre, ÖSYM Başkanlığına YÖK Başkanı atama yapıyor.