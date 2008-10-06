Yarım sezon sonra

> Timsah Aslan'ı yuttu

UEFA Kupası’ndaki tek temsilcimiz Galatasaray, ligde 16 maç sonra mağlubiyet aldı. Süper Lig’de en son yenilgisini 2 Mart 2008 tarihinde Beşiktaş’la deplasmanda oynanan derbi karşılaşmasında 1-0’lık skorla alan Cim-Bom, son 16 maçta 12 galibiyet alırken, 3 maç da berabere kaldı, 1 maçta yenildi.Aslan, bu sezonun ilk 5 maçını 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçti. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısında 4 şut atarken hiç isabet sağlayamadı. Yeşil-beyazlılar ise 5 şutta 2 kez kaleyi bulurken 4 net gol pozisyonunda 1 gol attı. Galatasaray maçtaki ilk isabetli şutunu 56. dakikada Arda ile attı ve bu vuruş gol oldu. Galatasaray 2. yarıda toplam 7 şutta 2 kez kaleyi buldu.Bursaspor ayrıca bu sezon Süper Lig’de, oynadığı her maçta gol bulan tek takım oldu. Yeşil-beyazlılar bu sezon Kocaelispor maçında 3 gol, Galatasaray, Hacettepe ve Gençlerbirliği maçında 2 gol, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında da 1 gol kaydetti. Timsah ayrıca bu sezon ilk golü attığı 5 maçı da kazandı.Maç öncesinde stat dışında bilet bulamayan Galatasaraylı taraftarlar ile emniyet güçleri arasında ve mücadelenin başlamasına dakikalar kala, kale arkasındaki Bursasporlu seyircilerle, polisler arasında kavga yaşandı. Tribünde emniyet güçlerini istemeyen Teksas grubu, koltukları sökerek polislerin üzerine atarken, çevik kuvvetin bu tribünden çıkmak zorunda kaldığı görüldü.