Yarım çeyrek altın çıkıyor!

T24 - Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle çeyrek altın satışları dibe vurdu. Çeyrek altının yarısının üretilmesi halinde satışların tekrar canlanacağını belirten İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bu konu ile ilgili olarak Bakan Babacan'dan randevu isteyecek.Yıldırımtürk, küresel finansal kriz nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiği 2008'in son çeyreği ile 2009'un ilk çeyreğinde borçlarını kapatmak amacıyla ellerindeki altını bozduranların sayısında artış olduğunu, şu anda fiyatların dışarıda ve içeride yükseldiğini, ancak vatandaşların “fiyatların daha da yükseleceği”ne ilişkin yorumları dikkate alarak elindeki altını satmak istemediğini ifade etti.



Yıldırımtürk, “Altını bozduranların sayısında artış yok. Sadece başka bir şey almak ya da borcunu kapatmak gibi zorunlu durumlar için bozduranlar oluyor. Onların da sayısı çok değil. Yatırım amaçlı alım yapanlar da sınırlı. Ocak ayı içinde yatırım amaçlı Cumhuriyet Altını alımları çok fazla oldu. O da munzam karşılıklardaki artışın mevduat faizlerinde düşüşe neden olmasından ve altın fiyatlarının yükselmesinden kaynaklıydı” dedi.



Şu anda altın alım ve satımının sınırlı olduğunu, piyasada hareketlilik bulunmadığını ifade eden Yıldırımtürk, düğün için altın alımı yapanların son dakikaya kadar beklediğini ve daha düşük gramajlı altınları tercih ettiğini, 22 ayar bilezik yerine 14 ayar bileziklerin satın alındığını anlattı.





GÜMÜŞ KARIŞIMLI ALTIN TAKILAR VİTRİNLERDE



Mehmet Ali Yıldırımtürk, “İhraç amaçlı 8 ayar alyansları, 22 ayar yerine 14 ayar bilezikleri ile deneme amaçlı satışına başlanan gümüş karışımlı altın takıları bu yıl vitrinlerde görmeye başlayacağız” dedi.



Çeyrek altın satışlarında 2007'ye göre yüzde 90'lık gerileme olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Eğer çeyrek altının yarısının üretimine başlanırsa yine çeyrek altına talep olur. Bununla ilgili talebimizi daha önce Darphane'ye bildirmiştik. Çeyrek altının yarısını bize soran çok vatandaş oluyor. Her gün en az 3-5 kişi gelip soruyor, 'üretimine başlandı mı' diye... Bu yıl basımı için bir süre önce İTO Kuyumculuk Komitesi'nden arkadaşlarla başvuruda bulunduk. Çeyrek altının yarısının üretimi için sayın (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) Ali Babacan'dan randevu talebimiz olacak” şeklinde konuştu.







