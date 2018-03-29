Yarım asırlık çınarların kesilme gerekçesi polen

Bursa’nın İznik ilçesindeki göl kenarında yer alan yarım asırlık 6 ağaç, ‘polen yaydıkları’ gerekçesiyle belediye tarafından kesildi. Vatandaşlar kesime tepki gösterirken; CHP İznik İlçe Başkanı Asiye Çalışkan da aksi yöndeki açıklamalara rağmen belediyenin kesimlere devam ettiğini belirterek, "Polen nedeniyle ağaç kesilmez” dedi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise başka ağaç kesilmeyeceğini söyledi.

İznik Gölü sahlinde 40-50 yıllık 6 ağaç 'polen yaydığı' gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kesildi. İş makineleriyle devrilen ağaçlar, hızarla parçalandı. CHPi İznik ilçe örgütü, ağaçların kesildiği bölgede inceleme yaptı. CHP İznik İlçe Başkanı Çalışkan, "Geçtiğimiz aylarda da aynı şekilde ağaçlar kesilmişti. Tepkiler üzerine belediye artık ağaçların kesilmeyeceğini açıklamıştı. Malesef bugün yine bu kesim devam ediyor. Bu böyle gitmez. Önümüz yaz, planlı projeli ne yapılacaksa yapılsın. Polen nedeniyle ağaç kesilmez. Ciddi anlamda yapılacak işler var bu sahilde. Ağacı gelip ta orta yerinden kesip bırakıyorlar. Yetkililer bu konu da duyarlı olsunlar. Bizler artık bu tür şeylerle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. İznik için en iyisi neyse, onu yapalım. Ama bu şekilde olmaz. Kesim için rapor var deniliyor, ancak raporu kimsenin gördüğü yok. Bununla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da kesilen ağaçların halk diliyle 'deli kavak' olduğunu ve etrafa polen yaydığını, vatandaşların ise bu durumdan şikayetçi olduğunu söyledi. Sargın ayrıca, görevlilere başka ağaç kesilmemesi için talimat verdiğini bildirdi. (DHA)