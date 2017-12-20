Yarım asırlık Afrodisias heykeli bakım için sökülmüş

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait İsmet Sezgin Aile Çay Bahçesi\'ndeki yarım asırlık Afrodisias heykeli, bakım yapılmak üzere söküldü. Bulunduğu yerle özdeşleşen heykelin yerine merhum TBMM eski Başkanı İsmet Sezgin\'in heykelinin dikileceği söylentileri tepkilere neden olurken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bakım ardından heykelin tekrar kaidesine yerleştirileceğini bildirdi. Ayrıca, İsmet Sezgin heykelinin nereye konulacağının henüz netleşmediği belirtildi.

Meşrutiyet Mahallesi\'ndeki İsmet Sezgin Aile Çay Bahçesi\'ndeki süs havuzunun içine 1967 yılında konulan 2 metre boyundaki Afrodisias heykeli bakım için kaldırıldı. Kaldırılan heykelin yerine merhum TBMM eski Başkanı ve bakanlardan İsmet Sezgin\'in heykelinin dikileceği söylentisinin kısa sürede yayılması tepkilere neden oldu. Afrodisias heykelinin Meşrutiyet Mahallesi ile artık özdeştiğini belirtenler bunun kaldırılmamasını istedi. Heykelin kaldırılmasına tepki gösterenler adına konuşan Mehmet Gövüşoğlu, şöyle dedi:

\"Afrodisias heykeli bu parkta 50 yıldan beri duruyordu. O zamanlar burası boş bir alandı. Bu heykel Mendres Park\'ın olduğu yerden kaldırılıp, buraya getirilmişti. O heykel artık buranın bir semboli gibiydi. 50 yıllık heykel bir anda söküldü. Öğrendiğimize göre kadın heykelinin yerine bir siyasi kişinin heykeli dikilecek. Biz bunu duyduk üzüntümüz daha da arttı. Aydın\'a hizmet vermiş siyasilerin heykellerinin uygun yerlere konulmasına herhangi bir itirazımız yok. İtirazımız, kırgınlığımız ve üzgünlüğümüz böylesine simgeleşmiş heykelinin yerine bir siyasinin heykelinin dikilecek olması. İsteğimiz bu heykelin tekrar yerine konulmasıdır. Siyasi kişinin heykelinin de parkın daha uygun bir alanına konulmasını istiyoruz.\"

HEYKEL BAKIMA ALINDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Afrodisias heykelinin uzun yıllardan beri o parkta durduğunu ve bakımsız kaldığına belirtip, bakım yapıldıktan bir hafta sonra eski yerine konulacağını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İsmet Sezgin heykelinin ise henüz nereye konulacağının netleşmediğini kaydetti.

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