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Spor

Yarıda kalan PAOK-Olympiakos maçında cezalar belli oldu

5 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılan PAOK'un, 5 puanı da silindi

25 Mart 2016 22:17

Yunanistan Futbol Federasyonu, Olympiakos ile oynadığı kupa yarı finali ilk maçında çıkan olaylar nedeniyle, PAOK'a ağır bir ceza verdi. 5 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılan PAOK'un, 5 puanı da silindi.

NTV’nin haberine göre, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında, PAOK ile ligde şampiyonluğunu ilan eden Olimpiakos karşı karşıya gelmişti. Olympiakos, maçın son bölümlerine 2-1 önde girmişti. 86. dakikada PAOK’lu Robert Mak’ın, ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem “devam" kararı verince ortalık bir anda karışmıştı. Kararı protesto eden PAOK taraftarı sahaya girip; güvenlik güçleriyle çatışınca, hakem maçı tatil etmişti.

Bu olaylı maçın ardından hükümet bu sezon kupayı iptal etmişti. PAOK ile ilgili kararı ise Yunanistan Futbol Federasyonu aldı. 5 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılan PAOK'un  5 puanı da silindi. Cezanın temyizde onanması halinde, PAOK'un Şampiyonlar Ligi hayalleri tehlikeye girecek. PAOK halen, bitime 3 hafta kala 4. basamakta bulunuyor. Cezanın onanması halinde 5. Sıraya düşecek PAOK ile 6. sıradaki Giannina arasındaki puan farkı 4'e inecek.

Yunanistan'da sezonun bitiminin ardından Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 2. takım ve Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar, 4 takım arasında oynanacak playoff maçlarıyla belirleniyor.

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