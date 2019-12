'Yarı Türküm' diyen yazara ödül

Kendisini ''Yarı Türk'' olarak tanımlayan yazar Joseph O'Neill'in ''Netherland'' adlı kitabı PEN/Faulkner ödülüne layık görüldü.



Merkezi Washington'da bulunan PEN/Faulkner Vakfı idarecileri Susan Richards Shreve ve Robert Stone yaptıkları açıklamada, O'Neill'in, 11 Eylül saldırılarınının sonrasını, o dönemde Manhattan'da yaşayan bir adamın ağzından anlatan Netherland adlı romanı ile ödüle layık görüldüğünü kaydetti. Açıklamada, 9 Mayısta düzenlenen törende, O'Neill'e 15 bin dolar ödül verileceği belirtildi.



Yayımlandığı günden itibaren büyük ilgi gören kitabın, daha önce ABD'de Ulusal Kitap Ödülleri ve Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülleri tarafından değerlendirmeye alınmaması dikkati çekmişti.



Türk basınında bir gazeteye verdiği demeçte, ''kendimi hep yarı İrlandalı, yarı Türk olarak tarif ettim'' diyen O'Neill, aynı demeçte, Türkiye;de, özellikle de Mersin;de akrabaları olduğunu ve her yaz Türkiye'ye geldiğini söylemişti. O'Neill, 2001;de yayımladığı ''Blood-Dark Track: A Family History'' adlı kitabında Türk ve İrlandalı dedelerinin izini sürmüştü.



İrlanda;nın Cork şehrinde 1964'te doğan Joseph O;Neill, İngiltere;de bir süre avukatlık yaptı. 1991;de ilk romanını yayımlayan O;Neill, üçüncü romanı ''Netherland'' ile New York Times Book Review;a kapak oldu. NYT, Netherland için, ''New York ve Londra;da 11 Eylül saldırıları sonrasındaki hayatı anlatan en nüktedan, en öfkeli, en özlü ve en ıssız eser'' ifadesini kullanmıştı.