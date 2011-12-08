Yarı fiyatına Porsche'ler bir kaç dakikada tükendi

T24 - Bir İsviçre internet sitesinde yarı fiyatına satılan otomobilseverlerin hayali 2012 model altı adet sıfır kilometre Porsche 911 Carrera S, birkaç dakika içinde tükendi.



İsviçre basınında yer alan haberlere göre, hepsi de siyah renkte olan ve 72 bin İsviçre frangına (yaklaşık 144 bin TL) satılan otomobillerin sahipleri, yapılan sözleşme gereği araçlarını bir yıldan önce ellerinden çıkaramayacaklar.



Yöneticilerinin, lüks otomobillerin de uygun fiyatla satılabileceğini ispatlamak istediklerini söyledikleri Qoqa şirketi, geçen kış da internet üzerinden Mini Cooper marka araçları yüzde 30'dan fazla indirimle satmıştı.



6 silindirli 3,8 litre hacimli ve 400 beygir gücünde motora sahip 911 Carrera S, sıfırdan yüz kilometre hıza 4,5 saniyede ulaşıyor.