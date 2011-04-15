-YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları bu gece oynandı. Portekiz'in Porto, Benfica ve Braga takımları ile İspanya'dan Villarreal ekibi yarı finale yükseldi. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Spartak Moskova-Porto.............: 2 - 5 (ilk maç: 1 - 5) PSV- Benfica......................: 2 - 2 (ilk maç: 1 - 4) Twente- Villarreal................: 1 - 3 (ilk maç: 1 - 5) Braga-Dinamo Kiev.................: 0 - 0 (ilk maç: 1 - 1) Bu sonuçların ardından Braga ile Benfica, Porto ile Villarreal yarı finalde eşleşti. Ligde, yarı final mücadeleleri 28 Nisan ve 5 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 18 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de Lansdowne Road Stadı'nda oynanacak.