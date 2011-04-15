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YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU ANKARA (A.A)

15 Nisan 2011 03:21

-YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları bu gece oynandı. Portekiz'in Porto, Benfica ve Braga takımları ile İspanya'dan Villarreal ekibi yarı finale yükseldi.  Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Spartak Moskova-Porto.............: 2 - 5   (ilk maç: 1 - 5) PSV- Benfica......................: 2 - 2   (ilk maç: 1 - 4)  Twente- Villarreal................: 1 - 3   (ilk maç: 1 - 5) Braga-Dinamo Kiev.................: 0 - 0   (ilk maç: 1 - 1)  Bu sonuçların ardından Braga ile Benfica, Porto ile Villarreal yarı finalde eşleşti. Ligde, yarı final mücadeleleri 28 Nisan ve 5 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 18 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de Lansdowne Road Stadı'nda oynanacak.

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