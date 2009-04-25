Yarı finalistler belli oldu



Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finalistler belirlendi. son 4 yılın şampiyonu Rafael Nadal, Nikolay Davidenko ile eşleşti. Geçen yılın diğer finalisti David Ferrer ise Fernando Gonzalez ile karşılaşacak.



Barcelona Açık, Rafael Nadal ile Nikolay Davydenko'nun altıncı buluşmasına sahne olacak. Yıldız tenisçilerin bundan önceki 5 maçından üçünü kazanmıştı. Davydenko, Nadal ile altıncı randevusunu Barcelona'daki çeyrek final maçında Radek Stepanek'i eleyerek aldı.



Rus tenisçi, karşılaşmanın ilk setini 7-4'lük tie break ile kaybetti. Fakat sonra Çek rakibi Stepanek'in üst üste basit hatalar yapmasından yararlandı ve diğer 2 seti de 6-2 kazandı.



Nadal ise karşılaşmayı beklediği David Nalbandian'ın kalçasındaki sakatlık yüzünden mücadeleden çekilmesiyle, çeyrek final oynamadan son dörde kaldı.



Geçen yılki Barcelona Açık finalinden mağlup ayrılan David Ferrer, Tommy Robredo'yu yenerek finalde Nadal'dan rövanşı alma şansını korudu. İspanyol tenisçi, tunuvayı 2004'te zafer ile tamamlayan yurttaşı Robredo'yu 6-3 ve 6-4'lük setler ile saf dışı bıraktı.



Ancak Ferrer'in Nadal ile rövanş maçına çıkması için Fernando Gonzalez'i de devirmesi gerekecek. Gonzalez, adaşı Fernando Verdasco'yu 3 sette turnuva dışına göndererek Ferrer'e rakip oldu.



Verdasco, 2 saat 20 dakikaya yakın süren maçta ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci seti 6-4 kazanarak beraberliği yakaladı. Fakat son sette de 4 oyundan fazla alamayınca yarı final biletini Şilili rakibi Gonzalez'e kaptırdı.



