Yarı finale ilk bilet Es-Es'in

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçta Antalyaspor'u 3-0'la geçen Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Eskişehirspor'un yarı finaldeki rakibi, perşembe günü oynanacak Sivasspor-Bursaspor maçının ardından belli olacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Eskişehirspor oldu. İlk dakikadan itibaren üstünlük golünü arayan Es-Es, Antalyaspor kalesinde zaman zaman tehlikeli olmayı da başardı.

24'te Eskişehirspor, mutlak bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Kamara'nın vuruşu Ömer'den döndü. Dönen topa hareketlenen Batuhan'dan önce Antalyaspor savunması araya girdi ve tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.

İlk yarının ilerleyen bölümlerinde baskısını devam ettiren Eskişehirspor, aradığı golü de mücadelenin 42. dakikasında buldu. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda top, Antalyaspor savunmasında sekti ve ceza sahasının dışına açıldı. Orada topun gelişine harika bir vole vuran Erkan Zengin, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Devreyi muhteşem bir golle kapatan Erkan Zengin, maçın ikinci yarısını da aynı güzelliklteki golüyle açtı. Orta sahaya yakın bir yerde topla buluşan Erkan, Medical Park Antalyaspor'un kalesine doğru topla ilerledi. Ceza sahasına girmeden, uzak direğe çok güzel bir plase yapan Erkan Zengin, takımını 48. dakikada 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin 51. dakikasında ise Antalyaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Ali Turan, gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yaptığı faul sonrası, hakem Barış Şimşek'e itirazda bulunan Ali Turan, direkt olarak gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından 2-0 önde olan Eskişehirspor, maçın temposunu düşürdü. 69'da ise sahneye Batuhan Karadeniz çıktı. Aldığı pasla savunmanın arkasına sarkan Batuhan, net bir vuruşla maçın skorunu 3-0'a getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve sahadan 3-0 galip ayrılan Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final vizesi alan ilk takım oldu.