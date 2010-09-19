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Yaşam

Yarı bağımsız akıllı otomobiller geliyor

İletişim ve sensör teknolojilerinin entegrasyonu, akıllı ve yarı bağımsız hareket edebilen otomobilleri hayatımıza sokuyor.

19 Eylül 2010 03:00

T24 - İletişim ve sensör teknolojilerinin entegrasyonu, akıllı ve yarı bağımsız hareket edebilen otomobilleri hayatımıza sokuyor.


Geleceğin otomobilleri, kazaya karıştıkları anda hastaneyle irtibata geçebilen bir sistemle donatılacak.


İngiltere'de düzenlenen ve geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı bir sempozyumda, otomobillere yerleştirilecek küçük akıllı sensörlerin, kaza anında hastane ve ilk yardım görevlilerine, çarpışmanın ciddiyeti ve kazaya kaç kişinin karıştığına dair verileri anında gönderebilecekleri belirtildi.


Şu an kullanılmakta olan otomobillerde ortalama 25-30 elektronik kontrol ünitesi bulunduğunu, lüks araçlarda bu sayının 80'e kadar çıkabildiğini belirten uzmanlar, bunların sürücülerin sürüş yeteneklerini arttırdığını ve çarpışma tespit sistemleri ile radar gibi teknolojilerin de bunlara ekleneceğini kaydettiler.


Uzmanlar, geleceğin akıllı otomobillerinde bulunacak sistemin kazadan hemen sonra ilk tepkiyi verecek şekilde tasarlanacağını, ilk yardım görevlilerinin daha çabuk olay yerine gelebilmeleri için kaza yeri ve otomobildeki yolcu sayısıyla ilgili veriyi hemen iletebileceğini belirttiler.


Geleceğin otomobillerine yerleştirilecek daha ileri sistemlerin, aracın çeşitli yerlerindeki sensörlerin verilerini hastaneye iletebileceğini anlatan fütüristler, böylece doktorların ve sağlık görevlilerinin kaza yerine ulaşmadan önce, kaza profili ve yolcuların ciddi bir şekilde yaralanıp yaralanmadıklarına dair bir risk değerlendirmesi yapabileceklerinin altını çizdiler.


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