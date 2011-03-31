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Politika

YARGIYI HIZLANDIRAN TASARI YASALAŞTI TBMM (A.A)

31 Mart 2011 19:41

-YARGIYI HIZLANDIRAN TASARI YASALAŞTI TBMM (A.A) - 31.03.2011 - "Yargıyı hızlandırmak" amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Kanuna göre, birçok fiil mahkemeye gitmeden para cezasının konusu olacak. Yurt dışına pasaportsuz çıkanlara ya da Türkiye'ye pasaportsuz girenlere, ormandan ağaç kesenlere yalnızca para cezası verilecek. Danıştay Başkanlık Kurulu kararlarına itiraz edilebilecek.  Tutuklulara da yakınlarının cenazesine katılma izni verilecek.   Bakaya sayılmama koşulları genişletiliyor.

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