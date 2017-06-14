Yargıya ilişkin uyum paketi Meclis'e sunuldu

Hükümetin, Ramazan Bayramı öncesinde yasalaştırmayı planladığı anayasa değişikliğine uyum amacıyla yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'de. Tasarı, MİT Müsteşarı'na soruşturma izninden ayıklanacak ibarelere kadar birçok düzenleme içeriyor. Ayrıca Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında soruşturma yapılmasına Cumhurbaşkanı izin verecek.

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Adalet Bakanlığı'nca, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanunda düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı geçen günlerde Başbakanlığa gönderilmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Başbakanlığa gönderilen taslağın 22 Haziran’da tatile girecek olan TBMM kapanmadan yasalaşması bekleniyor.