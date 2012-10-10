Yargıtay'dan Şemdinli Davası için 'örgüt yok' kararı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 Kasım 2005'te Umut Kitabevi'nde meydana gelen patlamayla ilgili Şemdinli Davası'nda tutuklu astsubaylar Özcan İldeniz ve Ali Kaya ile PKK itirafçısı Veysel Ateş'e adam öldürme suçundan verilen hapis cezalarını onadı, suç işlemek için örgüt kurma suçundan verilen cezaları ise bozdu.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş'e, ''Suç işlemek için kurulmuş örgütün üyesi olmak'', ''Suç işlemek için kurulmuş silahlı örgütün amaçları doğrultusunda bombayla ve tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs etmek'', ''Suç işlemek için kurulmuş silahlı örgütün amaçları doğrultusunda bombayla ve tasarlayarak insan öldürmek'', ''Suç işlemek için kurulmuş silahlı örgütün amaçları doğrultusunda bombayla kasten yaralama'' suçlarından 39 yıl 10 ay 27'şer gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.

Yargıtay, Şemdinli Davası'ndan tutuklu bulunan 2 astsubay ve bir PKK itirafçısına verilen hapis cezalarını onadı; suç işlemek için örgüt kurma cezalarını bozdu.

Yargıtay, Şemdinli Davası'nda temyiz kararını açıkladı. Kararda, iki astsubay ve bir PKK itirafçısına verilen hapis cezaları onandı ancak örgüt olmadığına hükmedildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Şemdinli Davası'nda yargılanan sanıklara adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından verilen cezalarla ilgili temyiz kararını verdi.