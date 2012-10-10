T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay'dan Şemdinli Davası için 'örgüt yok' kararı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, astsubaylar Özcan İldeniz ve Ali Kaya ile PKK itirafçısı Veysel Ateş'in hapis cezalarını onadı, örgüt kurma suçundan verilen cezaları ise bozdu

10 Ekim 2012 15:37

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 Kasım 2005'te Umut Kitabevi'nde meydana gelen patlamayla ilgili Şemdinli Davası'nda tutuklu astsubaylar Özcan İldeniz ve Ali Kaya ile PKK itirafçısı Veysel Ateş'e adam öldürme suçundan verilen hapis cezalarını onadı, suç işlemek için örgüt kurma suçundan verilen cezaları ise bozdu.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş'e, ''Suç işlemek için kurulmuş örgütün üyesi olmak'', ''Suç işlemek için kurulmuş silahlı örgütün amaçları doğrultusunda bombayla ve tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs etmek'', ''Suç işlemek için kurulmuş silahlı örgütün amaçları doğrultusunda bombayla ve tasarlayarak insan öldürmek'', ''Suç işlemek için kurulmuş silahlı örgütün amaçları doğrultusunda bombayla kasten yaralama'' suçlarından 39 yıl 10 ay 27'şer gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.

Yargıtay, Şemdinli Davası'ndan tutuklu bulunan 2 astsubay ve bir PKK itirafçısına verilen hapis cezalarını onadı; suç işlemek için örgüt kurma cezalarını bozdu.

Yargıtay, Şemdinli Davası'nda temyiz kararını açıkladı. Kararda, iki astsubay ve bir PKK itirafçısına verilen hapis cezaları onandı ancak örgüt olmadığına hükmedildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Şemdinli Davası'nda yargılanan sanıklara adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından verilen cezalarla ilgili temyiz kararını verdi.

ETİKETLER

yargıtayşemdinlidavaörgüt yokkarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24