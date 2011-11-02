Yargıtay'dan N.Ç. davasına ilişkin açıklama yaptı

T24 - Yargıtay Birinci Başkanlığı, 13 yaşındaki kız çocuğu N.Ç'ye tecavüz davasına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, dava sürecinin daha sona ermediği belirtilerek "basında çıkan haberlere yönelik kurumumuzca daha fazla yorum yapmanın adil yargılanma/adil yargılama ilkelerini zedeleyeceği" bildirildi.





Yargıtay'dan yapılan yazılı açıklamada, Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin mağdure N.Ç. ile ilgili kararı üzerine, Yargıtay 14. Ceza Dairesince verilen karar hakkında basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yayınlar sebebiyle kamuoyunun doğru bilgilendirilebilmesi için basın açıklamasının yapılması gereği görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonunda; 2002 ve 2003 yıllarında işlenen çeşitli suçlardan dolayı birden çok sanık hakkında, çeşitli tarihlerde düzenlenen toplam 6 adet iddianameyle kamu davası açılmıştır.



Yapılan yargılama sonunda sanıkların üzerine atılı fiillerin suç tarihlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce olması sebebiyle her iki yasanın karşılaştırılması sonucunda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanmasında kanuni bir zorunluluk olduğundan 765 sayılı kanun hükümleri uyarınca karar verilmiş ve bu kararla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 14. Ceza Dairesince yerel mahkemece verilen kararların bir kısmının onanmasına, bir kısmının ise çeşitli hukukî sebeplerle bozulmasına karar verilmiştir.



Yargılama safahatının bütün yönleriyle henüz tamamlanmamış olması ve basında çıkan haberlere yönelik kurumumuzca daha fazla yorum yapmanın adil yargılanma/adil yargılama ilkelerini zedeleyeceği değerlendirilmiştir.''





