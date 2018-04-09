Yargıtay'dan 'kepçe kulak' kararı: Eser sözleşmesi hükümleri geçerli olur

'Kepçe kulak’ ameliyatının sonucunu beğenmeyen hasta, doktora tazminat davası açtı. Yerel mahkemenin ret kararı Yargıtay’dan döndü. Kararda ameliyatta tedavi değil güzelleşme amaçlandığı için taraflar arasında ‘hizmet’ değil, ‘eser sözleşmesi’ ilişkisi olduğu vurgulandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, son dönemde hızla yayılan estetik ameliyatlar konusunda emsal bir karara imza attı. Karara konu olay, 2013’te Siirt’te yaşandı. Doğuştan ‘kepçe kulaklı’ olan kişi, hastanede estetik operasyon geçirdi. Ancak yeni kulağını da beğenmeyen vatandaş, maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Dava, Siirt 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, hukukçu ve plastik cerrahi uzmanından ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını kararlaştırdı. Raporlarda, doktorun kusurlu olmadığı belirtildi. Bunun üzerine dava reddedildi.

Temyiz talebi üzerine dosyanın gittiği Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. ‘Kepçe kulak’ diye tabir edilen kulağın görünümündeki normal dışı büyüklüğün giderilip kulak ve yüze güzel bir görünüm kazandırılması işleminin estetik bir işlem olduğu ve tedavi değil güzelleşme amaçlandığından tarafların arasındaki ilişkinin ‘hizmet ilişkisi’ değil, ‘eser sözleşmesi ilişkisi’ olduğu vurgulandı.

Kararda, uyuşmazlığın eser sözleşmesi hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği kaydedildi:

“Yüklenici, iş sahibinin yararını gözeterek özen görevini sadakatle yerine getirmek zorundadır. Eser sözleşmesinde ve somut olayda güzelleşme amaçlı estetik ameliyatta yüklenici olduğu kabul edilen doktorun yükümlülüğü taahhütlerine, tıbbın gereklerine ve iyi niyet kurallarına uygun şekilde ameliyatı yapmak, davacı iş sahibinin sorumluluğu, bedeli ödemektir.”

Yargıtay, üniversitelerin plastik ve rekonstrüktif cerrahi kürsüsü öğretim üyelerinden oluşturulacak bilirkişi kurulundan rapor istenmesi gerektiğini de belirtti:

“Yüklenicilerin estetik amaçlı ameliyatın taraflar arasındaki sözleşme, yüklenicinin taahhüdü ve tıbbın gereklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, amacına ulaşıp ulaşmadığı, ameliyatın ayıplı olup olmadığı… konusunda rapor alınıp değerlendirilerek, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.” Bu karar sonrası dava yerel mahkemede yeniden görülecek.