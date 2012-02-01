-Yargıtay'dan Kalkan'ın cezasına onama DİYARBAKIR (A.A) - 01.02.2012 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Los Angeles Times Gazetesi ile Roj Tv'de yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı için kapatılan DTP'nin eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan'a verilen 10 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 14 Şubat 2008'de yapılan karar duruşmasında Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi uyarınca ''terör örgütünün propagandasını yapma'' suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Kalkan ile ilgili dava dosyasına ilişkin incelemeyi tamamladı. Yargıtayın kararında, mahkemenin verdiği hükümde isabetsizlik görülmediği belirtilerek, oy birliğiyle onanmasına karar verildiği kaydedildi. Mahkemenin Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderdiği dava dosyasındaki gerekçeli kararda, Kalkan'ın davaya konu sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek, ''Sanığın sözlerinin bir sorunun çözümünden ziyade sorunun kaynağı olan yasa dışı örgüt ve elebaşını övücü, yüceltici ve genel olarak terörü özendirici nitelikte bulunduğu, bu haliyle söylemin düşünceyi açıklama özgürlüğünün kanatları altına alınamayacağı kanaatine ulaşılmıştır'' denilmişti. Hüseyin Kalkan, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK davasında tutuklu bulunuyor.