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Yaşam

Yargıtay'dan emsal karar: Kocanın borcu aileyi bağlamaz, konut üzerindeki ipotek kaldırılsın

Banka borcundan evine icra gelen adamın eşi, 'krediden bilgim yoktu' diyerek dava açtı

21 Nisan 2015 11:01

İstanbul'da Mehmet P., evini ipotek göstererek bir bankadan kredi çekti. Mehmet P. kredi borcunu ödeyemeyince banka tarafından icra takibi başlatıldı. Eşinin borcundan haberdar olmadığını belirten Nurten P. dava açtı. Yargıtay, "Eşin, kocasının borcundan haberi yok; aile konutu üzerine konulan ipotek kaldırılmalı" dedi.

Olay 2011'de İstanbul'da yaşandı. Nurten P.'nin kocası Mehmet P., evlerini ipotek göstererek bir bankadan kredi çekti. Ancak borçlarını ödeyemeyince, kredinin çekildiği banka tarafından icra takibi başladı. Nurten P. eşinin borcundan haberi olmadığını, evlerine konulan ipoteğin kaldırılmasını ve evin icra yoluyla satışının durdurulmasını talep ederek dava açtı.

 

Yargıtay kararı onadı

 

Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi, eşin rızası alınmaksızın aile konutunun koca tarafından ipotek olarak gösterilmesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Habertürk'te yer alan habere göre kararda, "Eşin, kocasının borcundan haberi yok; aile konutu üzerine konulan ipotek kaldırılsın" denildi. Hüküm davalı banka tarafından temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını önce bozdu. Ancak Hukuk Genel Kurulu, yerel mahkemenin direnme kararını yerinde bularak 2. Hukuk Dairesi'nin kararını kaldırdı. Bu karar sonrası N.P.'nin talebi kabul edilerek aile konutu üzerindeki ipotek kaldırılacak.

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