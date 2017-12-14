Yargıtay'dan çifte maaşa ret

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, SGK’nın verdiği cevaba bir kadının itirazı üzerine, SSK’lı kocadan ve babadan aynı anda dul ve yetim aylığı alınması talebini, "2003’te son verilmişti" diyerek reddetti.

İçtihat niteliğindeki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına konu dosyada bir kadın, her ikisi de SSK’lı olan 1997’de ölen kocası ve 1986’da ölen babasından dolayı aylık bağlanması için 2012 yılında SGK’ya başvurdu.

Kurum, aynı anda iki aylığı alamayacağını, sadece kocadan bağlanan yüksek aylığı alabileceğini bildirdi. Yerel mahkeme de kadının talebini yasaya aykırı bularak, başvuruyu reddetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 506 sayılı SSK Kanunu’nun 68. maddesi uyarınca kadının kocasından bağlanan fazla olan aylığın tamamını, babasından hak kazandığı düşük aylığın ise yarısını alabileceğini belirterek kadını haklı buldu, yerel mahkeme kararını bozdu.

SGK’nın itirazı üzerine dosya Hukuk Genel Kurulu’nda karara bağlandı. Genel Kurul kararında, 23 Aralık 19816 Ağustos 2003 tarihleri arasında yasanın uygulanması sırasında bekâr, boşanmış veya dul kalmış kadınlara herhangi bir işte çalışmıyorsa SSK’dan aynı anda iki aylık birden bağlanmasına imkân tanındığı, 2003’ten sonra bu uygulamaya son verildiği vurgulandı.

Kurul oyçokluğuyla kadını haksız bularak bekâr, dul veya boşanmış kadınların SSK statüsünde aynı anda iki aylık birden alamayacağına hükmetti.