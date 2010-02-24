T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay'dan AKP'li milletvekillerine inceleme

Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığı AKP'li milletvekilleri Avni Doğan ve Ahmet Aydoğmuş hakkında inceleme başlattı.

24 Şubat 2010 02:00

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenekon ile ilgili "Şimdi biz onları fişliyoruz" diyen AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve "İktidara karşı çıkanların kanı bozuk" ifadesini kullanan AKP Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş'un konuşmaları hakkında inceleme başlattı.

AKP yönetimi de dün bu iki vekille ilgili olarak kullandıkları ifadeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurmuştu.

Her iki vekil de parti yönetiminin inceleme kararına ilişkin yaptıkları açıklamalarda, "Partinin alacağı karara saygı duyarım" ifadesini kullanmıştı.


İki vekil neler demişti?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Ergenekon'la ilgili olarak, "Kimin başı örtülü, kim muhafazakar fişlemişler. Eğer biz birazcık tökezlersek bu Ergenekoncular bu defa çok kötü intikam alır" demişti.

Avni Doğan, konuşmasının basında yer almasının ardından tekrar açıklama yapmış, "Maksadım, 40 yıldır fişleme yapanları deşifre ettiğimizi açıklamaya çalışmaktı. Kastım buydu, ancak cümle maksadını aşmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş da, "İktidara karşı çıkanların kanı bozuk" demişti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24