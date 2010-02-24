Yargıtay'dan AKP'li milletvekillerine inceleme

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenekon ile ilgili "Şimdi biz onları fişliyoruz" diyen AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve "İktidara karşı çıkanların kanı bozuk" ifadesini kullanan AKP Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş'un konuşmaları hakkında inceleme başlattı.



AKP yönetimi de dün bu iki vekille ilgili olarak kullandıkları ifadeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurmuştu.



Her iki vekil de parti yönetiminin inceleme kararına ilişkin yaptıkları açıklamalarda, "Partinin alacağı karara saygı duyarım" ifadesini kullanmıştı.





İki vekil neler demişti?



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Ergenekon'la ilgili olarak, "Kimin başı örtülü, kim muhafazakar fişlemişler. Eğer biz birazcık tökezlersek bu Ergenekoncular bu defa çok kötü intikam alır" demişti.



Avni Doğan, konuşmasının basında yer almasının ardından tekrar açıklama yapmış, "Maksadım, 40 yıldır fişleme yapanları deşifre ettiğimizi açıklamaya çalışmaktı. Kastım buydu, ancak cümle maksadını aşmıştır" ifadelerini kullanmıştı.



Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş da, "İktidara karşı çıkanların kanı bozuk" demişti.







