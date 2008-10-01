Yargıtay'da bir ilk

Yargıtay, temyizdeki Danıştay dosyası için, bir ilki gerçekleştirerek Ergenekon iddianamesini de inceliyor. Danıştay saldırısı ile Ergenekon arasında bağlantı olup almadığına karar verilecek



Ergenekon davası, bir ilk daha yaşanmasına neden oldu ve Yargıtay ilk kez bir iddianameyi incelemeye aldı. Yargıtay Ergenekon iddianamesi inceleyip, Danıştay saldırısı ile Ergenekon arasında bağlantı olup almadığına karar verecek. Danıştay 2. Dairesi'ne yapılan, üye Mustafa Yücel Özbilgin'in ölümü, Daire Başkanı Mustafa Birden ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren avukat Alparslan Arslan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. Kararda, Ergenekon ile Danıştay saldırısı arasında bağlantı kurulmadı.



AVUKAT: BAĞLANTI VAR



Sanık avukatları Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Bu sırada İstanbul'da Ergenekon soruşturması başladı. İddianamede, Danıştay saldırısı ile Ergenekon arasında bağlantı olduğu iddiası yer aldı. Müebbet hapse mahkûm edilen sanık Süleyman Esen'in Avukatı Mehmet Ener, Ergenekon iddianamesinin Yargıtay tarafından incelenmesi ve ivedilikli olarak karar verilmesi için dilekçe verdi. Ener, temyiz dilekçesinde Ergenekon iddianamesi ve eklerinde yer alan belgelerde, Ergenekon örgütü ile Danıştay ve Cumhuriyet saldırıları arasında bağ oluştuğunu belirterek, müvekkilinin yeniden yargılanmasını talep etti. Hükümlü Alparslan Arslan'ın, Ergenekon terör örgütüyle bağlantısının ortaya çıktığı belirtilen dilekçede, mahkeme aşamasında soruşturmanın bu yönde genişletilmesi talebinin reddedildiği anımsatıldı.



BAŞVURU İNCELENDİ



Cumhuriyet gazetesine atılan el bombalarını temin ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Süleyman Esen'in avukatı Mehmet Ener'in 'eksik soruşturma' gerekçesiyle temyiz başvurusu savcılık incelemesi tamamlandı. DosyaYI, 2008/14884 dosya numarasıyla 15.09.2008'de Yargıtay 9. Ceza Dairesi incelemeye aldı. Yüksek mahkeme şimdi, henüz duruşması bile yapılmayan Ergenekon dosyası ve ekleriyle Danıştay dava dosyasını inceleyerek bir bağlantı olup olmadığına karar verecek. Sanık avukatları incelemenin duruşmalı yapılması için dilekçe verecekler

