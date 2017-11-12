Yargıtay üyesinden tartışma yaratacak paylaşım: 10 Kasım zorunlu ibadete dönüştü!

Yargıtay üyesi ve Hukuk Genel Kurulu Başkan adayı Abdullah Yaman 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün anmalarına ilişkin tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Yaman, Atatürk ve 10 Kasım hakkında sosyal medya hesabından “Zorunlu ibadete hayır” ifadeleriyle uzun bir yazı paylaştı.

Abdullah Yaman yazısında her 10 Kasım'da yapılan Atatürk'ü anma programlarındaki ritüellerin "zorunlu ibadete” dönüştüğünü savundu.

Yaman, “Sair türbe ve kabirlerde dua edenler, bilimsellik namına ti'ye alınırken, milli bayram ve anma törenlerinde bir nevi içtima alanına çevirdikleri Anıtkabir'deki cemaat mevcudiyeti istatistikleri üzerinden gurur devşirdiler” diye yazdı.

'Cumhurbaşkanı tepki gösterecek mi?'

Sözcü'de yer alan habere göre söz konusu yazıyı CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek paylaştı.

Erkek, Abdullah Yaman’ın paylaşımına “Alaycı ve gerçekleri çarpıtır biçimde bu ülkede en büyük hukuk devrimini yapan Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü aşağılamaya çalışıyor. Atatürk yeni aklına gelen hükümet üyeleri, Cumhurbaşkanı bakalım tepki gösterecek mi?” diye tepki gösterdi.