-YARGITAY ÜYELERİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, değişik dairelerdeki 17 Yargıtay üyesinin, görev yaptığı daireyi değiştirdi. Yapılan değişiklikle 10'u ceza dairesi üyesi, 7'si de hukuk dairesi üyesi olmak üzere 17 Yargıtay üyesi yeni dairelerinde çalışacak. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, eski Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ülker'i 1. Ceza Dairesinde, 15. Ceza Dairesi Üyesi Nazmi Dere'yi 4. Ceza Dairesinde, 2. Ceza Dairesi Üyesi İdris Asan'ı 5. Ceza Dairesinde, 14. Ceza Dairesi Üyesi Mahmut Akkoyun'u 6. Ceza Dairesinde, 13. Ceza Dairesi Üyesi Muharrem Karayol'u 11. Ceza Dairesinde, 13. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Kılıç'ı 11. Ceza Dairesinde, 15. Ceza Dairesi Üyesi Mesut Budak'ı 11. Ceza Dairesinde, 11. Ceza Dairesi Üyesi Saniye Tarhan'ı 12. Ceza Dairesinde, 12. Ceza Dairesi Üyesi Arif Bekler'i 13. Ceza Dairesinde ve 6. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Karadavut'u da 13. Ceza Dairesinde görevlendirdi. Hukuk dairelerinde yapılan değişiklikle de 4. Hukuk Dairesi Üyesi Ayşe Mine Çevikbaş 8. Hukuk Dairesinde, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Nevzat Karababa 9. Hukuk Dairesinde, 7. Hukuk Dairesi Üyesi Fikriye Ernalbant 16. Hukuk Dairesinde, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Yaşar Zülfü Arslan 22. Hukuk Dairesinde, 13. Hukuk Dairesi Üyesi Emel Kabasakal 22. Hukuk Dairesinde, 18. Hukuk Dairesi Üyesi Nilgün Zehra Canlı 23. Hukuk Dairesinde ve 19. Hukuk Dairesi Üyesi Hamit Dündar 23. Hukuk Dairesinde çalışacak.