Yargıtay uyarı levhası olmayan yolda kesilen radar cezasını iptal etti

Trafikte radar uygulamasına yakalanan sürücünün itirazı üzerine verilen iptal kararını onaylayan Yargıtay, radar uygulamasını "tuzak" olarak nitelendirerek "Devlet vatandaşına tuzak kurmaz" dedi ve cezayı iptal etti.

Hürriyet'in haberine göre uzun zamandır trafik polislerinin özellikle hız limitlerinin aşılmasını radar tuzakları kurarak saptaması ve sürücülere yüklü cezalar gelmesini tartışan adalet mekanizması Yargıtay tarafından kesinleştirilen bir karar ile sürücüleri haklı çıkarttı. Radar uygulamasını "tuzak" olarak değerlendiren Yargıtay itiraz eden sürücüye verilen 343 TL tutarındaki cezayı iptal etti. Arabulucu avukat Umut Metin, birçok vatandaşın isyan ettiği trafik cezalarına yönelik olarak Yargıtay’dan emsal nitelikte bir karar verildiğini beliterek;bir sürücüye radar sebebi ile kesilen 343,00 TL’lik cezaya dair Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesince verilen cezanın iptaline yönelik kararın onanmasını "Devlet vatandaşına tuzak kuramaz" sözleriyle yorumladı.

'Kabul edilemez'

Hukukçu gözüyle kararı yorumlayan Metin, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin verdiği bu kararda dikkat çeken en önemli ifadenin, ‘kişilerin mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerini yol kullanıcılarına ceza vermek amacıyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasını beklemek trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı gibi araç sürücülerine tuzak kurulması anlamına gelecektir ki bu durum, çağdaş hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmaz ve kabul edilemez’ ifadesi olduğunu belirtti.

Arabulucu Avukat Umut Metin kararı şöyle değerlendirdi: "Yargıtay’ın vermiş olduğu bu karar ile esas anlatmak istediği trafik cezalarında özellikle de hız sebebi ile verilen cezalarda yeterli uyarıların sürücünün görebileceği yerlerde bulunması zaruretidir. Sürücünün radardan dolayı ceza düzenlenebileceği ihtimalini bilebilecek konuma getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bir nevi trafik polislerinin tuzak kurar gibi, araçları ters döndürerek yol kenarında beklemeleri, hiçbir hız sınırlamasının uyarı levhaları ile belirtilmediği yerlerde bir anda çeviri yaparak sürücülere hız limiti aşımı nedeniyle ceza tesis etmeleri hukuk devletine yakışır bir yöntem olmadığının da altını çizmiştir.

'Teşvik edici olmalı'

Yargıtay’ın önem arz eden bu kararı ile hukuk devletinin gerektirdiği şekilde vatandaşı tuzağa düşürür gibi ceza kesme değil, vatandaşın can güvenliğinin öncelikli sayılmasının gerektiği sonucuna ulaşmak doğrudur. Bu karardan sonra birçok sürücü bu şekilde kesilen cezalara itiraz edebilmeli, haklarını aramak suretiyle açıkça radar uyarısının belirgin ve açıkça yapılmadığı yollarda kesilen cezaların iptalini isteyebilmelidir. Çağdaş hukuk devleti’nin ceza hevesli olması, vatandaşlarına cezalar yağdırması değil, vatandaşını toplumsal düzene uyması yönünde teşvik edici olması gerekmektedir. Bu haliyle belirtilen karara imza atan yargıçlar, yalnızca bir kararı imzalamamışlar, cezalandırma değil topluma bir kültür kazandırma adına örnek ve güzide bir hukuk hediyesini topluma sunmuşlardır." Arabulucu Avukat Umut Metin, tatil dönüşü hız limiti aşımı nedeniyle radar cezası alan vatandaşları öncelikle yasal hakları kullanmaları ve cezaya itiraz etmeleri konusunda bilgilendirirken; "Ancak bu kararın hız limitlerinin yasallığını ortadan kaldırmadığını, trafik canavarının kurbanı olmamak için trafik kurallarına ve hız limitlerine uymanın zorunlu olduğunun unutulmaması gerekiyor" dedi.