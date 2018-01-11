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Yargıtay, "terbiyesiz" sözünü hakaret saymadı

"Kaba ve incitici bir söz olmakla birlikte tazminat sorumluluğu gerektirmiyor"

11 Ocak 2018 15:38

Yargıtay, “terbiyesiz sözü, kişisel değer yargısı niteliğinde, kaba ve incitici sözdür” dedi.

Habertürk'ten Yasemin Güneri’nin haberine göre, mahallede oyun oynayan çocuklara komşusu 'terbiyesiz' dedi. Anne A.Y. soluğu mahkemede aldı. İstanbul’da yaşayan A.Y. çocuklarına "Terbiyesiz" diyen komşusu K.H.'den şikâyetçi oldu. Hakaret iddiasıyla İstanbul 4'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, "terbiyesiz" sözünün hakaret olarak kabul edilmemesi gerektiğine hükmetti.

Karar ardından Yargıtay'a da gitti. Ancak 4'üncü Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yerel mahkeme ise kararda direndi. Dosya bir kez daha Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi. Bu kez görüş farklı oldu. Yargıtay "terbiyesiz" sözünün hakaret olarak kabul edilmeyeceğine hükmetti.

Terbiyesiz sözünün kişisel değer yargısı taşıdığını belirtti. Kararda, "kaba ve incitici bir söz olmakla birlikte tazminat sorumluluğu gerektirmediği" de ifade edildi.

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