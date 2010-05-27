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Yargıtay savcısı Eminağaoğlu'nun beraatini istedi

Yargıtay savcısı "yargı görevi yapanı etkileme" suçundan Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde yargılanan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun beraatin

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Yargıtay savcısı "yargı görevi yapanı etkileme" suçundan Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde yargılanan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun beraatini istedi.  


Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, Eminağaoğlu hakkında, "Yargı görevi yapanı etkileme", "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından iddianame hazırlamıştı.

İddianameyi değerlendiren Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Eminağaoğlu'na atılı suçlarla ilgili "delil bulunmadığı" gerekçesiyle kovuşturma açılmasına yer olmadığına karar vermiş, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz etmişti.

Dosyanın gönderildiği Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi, Eminağaoğlu hakkında, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği "kovuşturma açılmasına yer olmadığı" kararına itirazı kısmen kabul etmişti.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi, Eminağaoğlu'nun, "Yargı görevi yapanı etkileme" suçundan yargılanmasına karar vermiş, "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'a muhalefet" suçları yönünden itirazı reddetmişti.

 Dünkü duruşmada Yargıtay Savcısı, adil yargılamayı etkilemekle suçlanan eski YARSAV Başkanı Ömer Eminağaoğlu'nun beraatini sitedi.

 

13 Mayıs’daki ilk duruşmada, savunmasını yapan Eminağaoğlu, yargılanma konusunu oluşturan sözlerin, YARSAV Başkanı olduğu dönemde, Başkan sıfatıyla yaptığı açıklamalardan ibaret olduğunu söylemişti.  "Erzurum'da ve burada Cumhuriyet hukuku yargılanıyor" diyen Eminağaoğlu, hükümetin, iki kez YARSAV'ı kapatma girişiminde bulunduğunu, bunda başarılı olamayınca kendisini yargı önüne çıkardığını savundu. Eminağaoğlu, "Biz her zaman adil olacağız, bundan asla sapmayacağız. Türk yargısına ve hukuka sonuna kadar güveniyorum. Türkiye'de hukukun üstünlüğü kendisini bu davayla kamuoyuna gösterecektir" diye konuştu.

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