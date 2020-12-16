Yargıtay savcısı, Ceren Özdemir'in katiline verilen cezanın onanmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

1997 doğumlu Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, Altınordu ilçesinde bulunan evine girerken Özgür Arduç isimli firari bir suçlu tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralamış; cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı.