Yargıtay savcılığı Sav'ın itirazına itibar etmedi

T24- CHP'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni Merkez Yönetim Kurulu listesini kabul etmesinin ardından "direnen" taraf olmayacağını belirterek, "Benim Genel Sekreterlik dönemim sona ermiştir" dedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ''CHP Genel Başkanı tarafından Başsavcılığa dün gönderilen yazı ile parti tüzüğünün 39. maddesi gereğince, parti genel başkanı tarafından Parti Meclisi üyeleri arasından seçilen MYK üyelerinin isimleri, Siyasi Partiler Yasası'nın 10. maddesi uyarınca, siyasi partiler siciline, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olarak işlenmiştir'' denildi.



Kılıçdaroğlu, yürürlükte bulunan tüzük uyarınca belirlenen 13 genel başkan yardımcısı ve genel sekreterin isimlerini dün başsavcılığa iletmişti.



Yeni yönetimde sembolik olarak yer alan Genel Sekreterliğe ise Süheyl Batum getirilmiş, Önder Sav ise yönetim dışında kalmıştı.



Yargıtay Başsavcılığı'nın açıklamasından sonra Kanal D Ana Haber'de Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtlayan Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5.5 aylık Genel Başkanlığı döneminde kendisinden rahatsız olduğunu hissettiğini söyledi. Sav aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun bazı davranışlarından kendisinin rahatsızlık duyduğunu söyledi. Sav, Kılıçdaroğlu'nun, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılım konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce "katılmayalım" dediğini bu yönde karar alınacakken, daha sonra farklı konuştuğunu anlattı.

Yeni belirlenen Genel Başkan Yardımcıları'nın isimleri şöyle:

Örgütlenme ve Örgüt Yönetimleri Gürsel Tekin,

İdari ve Mali İşler Hurşit Güneş,

Seçim ve Hukuk İşleri Mesut Değer,

Tanıtım, Basın ve Propaganda İsa Gök,

Yerel Yönetimler Alaattin Yüksel,

Meslek Kuruluşları, Sendikalar ve STK'lar İzzet Çetin,

Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Örgütlenmeler Oğuz Oyan,

Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kolları Didem Engin,

Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kolları Mehmet Zeki Gündüz,

Ekonomik ve Mali Politika Umut Oran,

Halkla İlişkiler Mehmet Ali Özpolat,

Ar-Ge BYK Platformu Sencer Ayata,

Parti İçi Eğitim Melda Onur