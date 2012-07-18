Yargıtay, sahte içkiye ağır müebbet istedi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sahte içki satanlar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Almanya'da bir yüksek okulda öğrenim gören 11 gençten yedisi, 22 Mart 2009'da Antalya Kemer'de bulunan A. Otel'de alkol komasına girdi. Rafael Neca (22), Jean Pierre Folkerts (18) ile Jean Lange (20) hayatını kaybetti. Dustin Krabbe (18), Hendrik Barkow (18), Vanessa Cwiklinski (18) ve Vincent Feyerabend (19) ise tedavi edildi. Sahte içki üretip otele satan şirketin ortağı Cengiz Emmez, Halil İbrahim Emmez ve 9 yöneticisi hakkında dava açıldı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cengiz Emmez ve Halil İbrahim Emmez'e "olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 3'er defa 16'şar yıl 8'er ay hapis, "birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan da 4'er kez 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. İkili, toplam 60 yıl hapis cezası aldı.

'Ölen genç, 18 yaşından küçüktü'

Sabah'ın haberine göre, sanıklardan Vedat Karagülmez ve Taşkın Hisarlı 5'er yıl hapse çarptırılırken, 7 sanık beraat etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise cezayı az bularak yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Ölen gençlerden Jean Pierre Folkerts'in suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğuna dikkat çeken Yargıtay, sanıklar Cengiz Emmez ve Halil İbrahim Emmez'e, TCK'nin kasten öldürme suçuna müebbet hapis cezası getiren 81. maddeden ceza verilmesini bozma nedeni sayarak, sanıklara "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

'Kaçak içki planlı adam öldürmedir'

Prof. Dr. Süheyl Donay (Ceza hukukçusu): Yargıtay kaçak içkiyi imal edenlerin, adam öldürme suçunu plan kurarak işlediğini öngürüyor. Bu adamlar, öldürücü nitelikte olduğunu bile bile içkileri imal edip piyasaya sürüyor. Plan kurarak cinayetin cezası da ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Uğur Poyraz (Avukat): Yargıtay sahte içki yapanlara "Sen sahte içkiyi bilerek yaptın" deyip, en ağır cezaya hükmetmiş. Adam öldürmenin nitelikli hali için bu cezaya hükmetmiş. Verilen cezanın bozulması ve daha ağır ceza verilmesi uygundur. Ama caydırıcılık adına aşırı ceza verilmiştir. Sanıkların da hakkını korumak gerekir. Çünkü kimse bile bile insan öldürmek için kaçak içki yapmaz.