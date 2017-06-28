Yargıtay Onursal Başsavcısı: Türkiye'de yargı bağımsız yargıdan bahsetmek mümkün değil

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu "Yargıya talimat veriliyor" tartışmalarını değerlendirdi. Anayasa'nın 138'inci maddesinin gayet açık olduğuna dikkat çeken Kanadoğlu, "Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı yönünde zaten bir gerçeklik var. Toplumun genel algısı da bu yönde" dedi.

YeniÇağ gazetesine konuşan Kanadoğlu, toplumda genel algının yargının siyasallaştığı yönünde olduğunu vurguladı.

"Yargı üzerinde böyle bir dil kullanılması doğru değil"

"Anayasa'da yargı bağımsızlığı ile ilgili husus gayet açık ve net belirtilmiştir. Yargıya talimat, tavsiye ve telkin kesinlikle olamaz. Belirli bir konuda 'şöyle hareket et, bunun da sonucunu bana bildir' yazılarının, yargıya talimat dışında başka bir adlandırması olamaz. Belgeyi gönderen iktidar cephesi suç duyurusunda bulunduklarını ifade ediyorlar ama suç duyurusu bu şekilde yapılmaz. Yargı üzerinde böyle bir dil kullanılması doğru değil."

Yargı camiası içinde Hakim ve Savcıların bir bütün olduğunu kaydeden Kanadoğlu, "Savcı yürütmeden aldığı talimatla hareket ediyorsa, bu, yargının bütünlüğüne yapılmış saldırı olarak ortaya çıkar" dedi.

Yargı üzerinde yaşanan tartışmaların ve savcılıklara gönderilen belgelerin Türk yargı sisteminin ne hale geldiğinin bir örneği olduğunu dile getiren Kanadoğlu şöyle devam etti:

'Adalet Yürüyüşü'ne yöneltilen eleştiriler yersiz

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 14 bin hakim ve savcı üzerinde tasarrufu ortada. İktidarın hoşuna gitmeyen bir karar veren savcı veya hakim başka bir yere tayin ediliyorsa orada bağımsız yargıdan bahsetmek mümkün değil. Adaletin olmadığı yerde devlet çöker. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumları ile ayakta kalabilmesi için yargısının güvenilir, inanılır ve adil karar veriyor olması gerekir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne de değinen Kanadoğlu, iktidar kanadının yönelttiği eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.