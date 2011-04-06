-YARGITAY ''NEŞTER-2'' DAVASINI YİNE BOZDU ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ''Neşter-2'' davasının sanıkları avukatlar Cenk Güryel, Özgün Öztunç ve Galip Altuntaş ile iş adamı Haldun Erdavran'a, ''bazı davaların sonucunu etkilemek için yargı mensupları üzerinde nüfuz kullanarak baskı kurmak ve bu yolla haksız çıkar sağlamak'' suçundan verilen 2 yıl 1 ay ile 12 yıl 1 ay arasında değişen çeşitli hapis cezalarına ilişkin yerel mahkemenin direnme kararını bozdu. Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Erdavran, Güryel, Öztunç ve Altuntaş'ın, sanıklardan Mehmet Nazif Edin'in serbest kalmasını sağlamak için nüfuz kullandıkları gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 277/1. maddesinde düzenlenen ''yargı görevi yapanı etkileme'' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yerel Mahkeme, sanıkların yargılanma sürecinde sergilediği ''rahat ve pervasız tavırlar'' nedeniyle cezaların alt sınırdan belirlenmesinin adil ve caydırıcı olamayacağını düşünmüş ve cezaları yasanın öngördüğü üst sınırdan vermişti Kararın sanıklar tarafından temyiz edilmesinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle hükümlerin kurulduğuna işaret ederek, sanıklar Haldun Erdavran, Cenk Güryel, Galip Altuntaş ve Özgün Öztunç'un temyiz istemlerini yerinde görerek, sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını bozmuştu. Yargıtay 4. Ceza Dairesinin bozma kararı üzerine dosyayı yeniden görüşen Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği kararda direndi. Yerel Mahkemenin direnme kararı nedeniyle dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi. Kurul, Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinin direnme kararını bozdu. Dosya yeniden yerel mahkemeye gidecek. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma gerekçeleri karşısında davayı yeniden görüşecek.