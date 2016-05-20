MHP delegesi dosyanın AYM'ye taşınması için Yargıtay'a başvurdu

MHP'li bir delege, partinin kurultay dosyasının Anayasa Mahkemesi'nde görülmesi için Yargıtay'a başvurdu.

Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi, MHP'de olağanüstü kurultay yapılmasına ilişkin kararının Mayıs ayı içinde yapılacak müzakere ile kesinleşeceğini açıklamıştı.

MHP’de karşılıklı alınan mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay süreci en son 15 Mayıs'ta polis barikatına takılmıştı.

İşte o dilekçe

Başsavcılığa sunulan dilekçede, SPK 104 ve 106. madde hükümlerine göre MHP Tüzük hükümlerinin kanuna ya da Anayasaya aykırı olup olmadığının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi’nce denetleneceği anımsatıldı. Dilekçede, özetle şöyle denildi:

“2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda parti tüzüklerinin anayasa ve/veya kanunlara aykırı olması halinde, nasıl bir yol takip edileceği açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi bu özel düzenlemeyi nazara almadan, tüzük hükmünün SPK madde 14/6’ya aykırı olduğuna hükmetmiş ve tüzük hükmü yerine SPK madde 14/6 hükmünü uygulayarak hüküm tesis etmiştir. Bu nedenle, bir üst kurul delegesi olarak, mensubu olduğum parti tüzüğünün 63/3 maddesinde yer alan takdir yetkisinin Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olup olmadığının yetkili ve görevli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından denetlenmesini, şayet bu madde hükmü Siyasi Partiler Kanunu’na aykırıysa, söz konusu maddenin AYM denetiminden geçirilmek üzere madde hakkında gerekli yasal sürecin başlatılmasını ve yetkili ve görevli AYM’nin bu hususu incelemesinin sağlamasını talep etmekteyim.”

Olağanüstü kurultay polis barikatına takıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin mahkemelik olan parti içi kavgada mesai saatinin dolmasına dakikalar kala muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 2. İcra Mahkemesi'nden çıktı. Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimi Burhan Yaz, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" dair yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan Ankara 25. İcra Müdürlüğü kararının iptaline yönelik itirazı kabul etti. Ancak Genel Merkez avukatlarındanYücel Bulut, Gemerek mahkemesinin, kararlarının geçerliliğinin devam ettiğini savunarak, Ankara Valiliği’ne kurultayın yapılamayacağını beyan eden bir yazı gönderdiğini açıkladı. Avukat Bulut, "Güvenlik güçleri yasal olmayan bu kongreyi önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye HUkuk Mahkemesinin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı. Gelen karşılıklı kararlar ve görüşlerden 2 gün sonra MHP'li muhalifler Ankara'da olağanüstü kurultay yapmak istemişti. Muhaliflerin bu isteiği polis barikatına takılmıştı.

Süreç nasıl başlamıştı?

MHP'deki tartışmalı süreç, bazı muhalif il başkanlarının Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine karar verilmesi için 15 Ocak'ta MHP Genel Merkezi'ne başvurmasıyla başladı.

Olağanüstü kongre talebine, genel merkezin yanıt vermemesi üzerine muhaliflerin avukatları, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde 5 Şubat'ta dava açtı. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 8 Nisan'da Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi kararını verdi.

Büyük kongreyi toplantıya çağırmak üzere, kapatılan Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular Kurulu Üyesi Ali Sağırve Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'in Kurultay Çağrı Heyeti olarak görevlendirilmesine karar veren mahkeme, gerekçeli kararını 11 Nisan'da tamamladı.

Gerekçeli kararda, MHP'nin 1232 delegesinden 531'inin olağanüstü kongre talebinde bulunduğu, bu kişilerin talepte bulunmasına rağmen, MHP Genel Merkezi'nce olağanüstü büyük kongre çağrısı yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, MHP Tüzüğü'nün 63/3. maddesinde büyük kongre üyelerinin 1/5'inin başvurusu üzerine olağanüstü büyük kongrenin toplantıya çağrılabileceği hükmünün yer aldığı ifade edilerek, bu hükmün bu hususta partiye takdir yetkisi vermediği sonucuna varıldığı aktarıldı.

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