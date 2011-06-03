-YARGITAY KÜRŞAT YILMAZ DAVASINI KISMEN ONADI İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Kurulan suç örgütüyle ''yağma'', ''tehdit'' ve ''hürriyeti tahdit'' suçları işlendiği iddiasıyla yapılan yargılamada 47 sanık hakkında kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, kısmen bozma, kısmen onama kararı verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 47 sanık hakkındaki kararına ilişkin temyiz incelemesi yapan Yargıtay 6. Ceza Dairesinin, 20 Nisan 2011 tarihinde kısmen onama ve kısmen bozma kararı verdiği dava dosyası yerel mahkemeye ulaştı. Yargıtayın kararında, sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Alişan Serkan Tektaş ile Asef Savcı, Ali Savcı, Murat Savaş, Fevzi Akbudak, Asim Savcı ve Ümit Savcı hakkında, ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan verilen cezaların ertelenmesine ilişkin hükümde, TCK'nın 53. maddesi uyarınca denetim süresine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmediği anlatıldı. Kararda, aynı sanıklar hakkındaki hükmün kurulması sırasında yürürlükte bulunan ve ''hükmün açıklanmasının geri bırakılması'' uygulamasını düzenleyen CMK'nın 231. maddesinin 5. ve 14. maddesi gereğince sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiğinin de gözetilmediği belirtildi. Sanık Yüksel Gülbahçe'nin, borsada birlikte iş yaptıkları ve işlerini vekaleten takip eden mağdur Mecnur Çolak'ı, borsada kaybettiği paradan sorumlu tutarak, kendisine 220 bin dolar borçlu olduğunu söyleyip, bu paranın tahsili için, ileri sürülen borçla hukuken ilgili olmayan sanıklar Kürşat Yılmaz, Erdal Çetin ve Mustafa Öner'i azmettirmek suretiyle, kendisinin de katıldığı ortamda tehdit ettirdiği belirtilen kararda, sanığın eyleminin ''yağmaya kalkışmak'' suçunu oluşturduğu gözetilmeden kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek beraat hükmü kurulduğu ifade edildi. Sanıklar Kürşat Yılmaz, Abdurrahman Naci Sevinç, Ümit Şimşek, Cemal Enginyurt ve Mehmet Akyıldız hakkında mağdur Metin Kaya Çağlayan'ın teknik kanıtlara ters düşen dolaylı anlatımı esas alınarak beraat hükmü kurulduğu belirtilen kararda, sanık Yüksel Güzelbahçe'nin mağdur Mecnur Çolak'a, sanık Cemal Enginyurt'un da mağdur Metin Kaya Çağlayan'a yönelik işlenen suçlarda, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte etkin rol alarak örgüt adına suç işledikleri gözetilip, TCK'nın 220. maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca hükümlülüklerine karar verilmesi gerekirken, kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek beraat hükmü kurulduğu anlatıldı. Ümit Şimşek hakkında Hüseyin Serhan'a yönelik tehdit eylemine ilişkin olarak kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek beraat hükmü kurulduğu belirtilen kararda, söz konusu nedenlerle adı geçen sanıklar hakkındaki bu hükümlerin bozulduğu belirtildi. Kararda, Kürşat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında ''yağmaya teşebbüs etmek'', ''hürriyeti tahdit'', ''tehdit'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile iş adamı Korkmaz Yiğit, manken Nihal Tuğba Özay Fattizzo ve gazeteci Takittin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında ''yağma'', ''yağmaya teşebbüs etmek'', ''devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'', ''örgüt üyeliği'' ile ''örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçlarından verilen beraat kararlarının da onandığı kaydedildi. Yüksek mahkemenin kararında, bazı müştekilere ilişkin olarak bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin ise zaman aşımı süresi dolduğundan düşürüldüğü ifade edildi. -YEREL MAHKEMENİN KARARI- Davanın 19 Ocak 2010 tarihli duruşmasında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Kürşat Yılmaz'ın, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek''ten 4 yıl 2 ay, 2 kez ''nitelikli yağma'' suçundan 20 yıl, 4 kez ''nitelikli yağmaya teşebbüs''ten 20 yıl, 3 kez ''silahla kasten yaralama''dan 5 yıl 7.5 ay, 3 kez ''hürriyetten yoksun bırakma'' suçundan 12.5 yıl ve 2 kez de ''tehdit'' suçundan 5 yıl olmak üzere, toplam 66 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Sanatçılar İbrahim Tatlıses ve ''Alişan'' olarak bilinen Alişan Serkan Tektaş'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuksuz sanığın ise ''kurulan örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 1 yıl 10.5 ay hapisle cezalandırılmalarına karar veren mahkeme heyeti, ''ilerde bir daha suç işlemeyeceklerine dair mahkemede olumlu kanaat oluşması nedeniyle'' bu sanıkların cezalarının ertelenmesine hükmetmişti. Sanıklardan Ehat Akyol, Erdal Çetin, Zekeriya Arslan ve Yavuz Kaşıkçı'ya çeşitli suçlardan toplam 66 yıl hapis cezası veren heyet, 25 sanığa da benzer suçlardan 10 ay ile 15 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezaları verilmesini kararlaştırmıştı. Aralarında Kürşat Yılmaz'ın da bulunduğu 11 sanık hakkında çeşitli suçlardan açılan davaların, zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmeden heyet, Kürşat Yılmaz ile bazı sanıkların, ''tehdit'', ''yağmaya teşebbüs'' ve ''resmi belgede sahtecilik'' gibi suçlardan beraatına karar vermişti. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan manken Tuğba Özay'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın, ''örgüt üyeliği'' suçundan delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmederken, gazeteci Takittin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın da ''örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan, inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarını kararlaştırmıştı. Sanıklardan Korkmaz Yiğit ile eski milletvekili Cemal Enginyurt'un da aralarında bulunduğu 6 sanığın, ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek''ten haklarında inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine karar veren heyet, sanıklardan Kürşat Yılmaz ile Korkmaz Yiğit'in, ''Kemal Gülman'a yönelik yağmaya teşebbüs'' suçundan inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına hükmetmişti. Heyet, yine sanıklardan Kürşat Yılmaz, manken Tuğba Özay, Takittin Doğan ve Ehat Akyol'un, ''emniyet teşkilatını alenen aşağılama'' suçundan inandırıcı delil elde edilemediği için beraatlarını kararlaştırmıştı. Mahkeme, sanıklardan Zekeriya Bacacı ile aynı zamanda mağdur da olan Nadir Göldağı'nın şimdiye kadar savunmalarının alınmamış olması ve dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için haklarındaki davaların ayrılarak, mahkemenin yeni bir esasına kaydının yapılmasına karar vermişti. Hayatını kaybeden sanık Abidin Cevher Özden hakkında açılan davanın düşürülmesine hükmeden heyet, sanıklardan Kürşat Yılmaz, İbrahim Tatlıses, Ali Maytalman, Ali Uğur Akbaş, Şenol Uğurlu, Ercan Koç, Mehmet Akyıldız, Aydın Balcı ve İlhan Kibar'ın, ''Asena'' olarak da bilinen şikayetçilerden Onur Çakmak'ın ''iş ve çalışma hürriyetini ihlal etmek'' suçundan haklarında dava açılmış olmasına rağmen, Çakmak'ın şikayetten vazgeçmesi nedeniyle sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştırmıştı.