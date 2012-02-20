Yargıtay: KCK silahlı terör örgütüdür

T24 - Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Fırat Ertunç'un terör örgütü üyesi olmak suçundan hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, KCK'yı silahlı terör örgütü olarak değerlendirdi.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11 Mart 2011'de karara bağladığı tek sanıklı KCK davasının temyiz işlemine bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kararı onayarak, KCK'nın bir terör örgütü olduğunu açıkladı.

Hakkari'deki KCK çatısı altında faaliyet gösteren Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) ile buna benzer bir çok yapılanmanın içinde yer aldığı belirlenen Fırat Ertunç, 23 Kasım 2009 yılında izinsiz gösteriler sırasında yakalandı. Polise yönelik taş, molotofkokteyli ve havai fişekli saldırıları organize ettiği ve çocukları yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ertunç'un üzerinde, KCK'nın Hakkari'deki faaliyetleri ve toplantı notları çıktı.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ertunç, 11 Mart 2011'de ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak'', ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 7 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Van. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onadı.

'KCK, PKK'nın amaç ve stratejilerini benimsiyor'

Yargıtay ilamında, PKK/KONGRA-GEL terör örgütünü bir devlet sistemi gibi yapılandırmayı hedefleyip, birimlerini ve üyelerini sistematik bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan, örgütün yasama meclisi KONGRA-GEL tarafından kabul edilip, sistemin anayasası olarak nitelendirilen KCK sözleşmesinde, PKK'nın ideolojik, ahlaki, felsefi ve örgütsel bağlantısının açıkça vurgulandığı ve KCK'nın yapılanması bakımında PKK'nın amaç ve stratejisini benimsediği belirtildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

''Silahlı terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olup dairemizce de terör örgütü oldukları kabul edilen Yurtsever Demokratik Gençlik (YDG) ile Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi'ni (YDGM) içinde barındıran, üst yapılanma olarak görülen KCK'nın, PKK ile bağlantısı açıklanan amaç ve stratejisi, hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibariyle devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden cebren ayırmaya yönelik amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli silahlı terör örgütü niteliğinde bulunduğu sonucuna varılmıştır.''

Kararda, sanığın, hukuksal niteliği ortaya konulan KCK'nın Türkiye meclisinin gençlik örgütü olan YDGM'nin hiyerarşik yapısı içerisinde faaliyet gösterdiği ifade edilerek, şöyle denildi:

''Sanığın gerçekleştirdiği eylemleriyle silahlı terör örgütü üyesi olarak kabul edilmiştir. Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin edilmiştir. Cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiştir.''