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Yargıtay, kayıp trilyon davasını iade etti

Yargıtay, 'Kayıp Trilyon' dava dosyasının, eksiklikler nedeniyle yerel mahkemeye iadesine karar verdi.

10 Mart 2009 02:00

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kapatılan Refah Partisi'nin 1997 yılı Hazine yardımının, sahte belgelerle harcanmış gibi gösterildiği iddiasıyla açılan "Kayıp Trilyon" davasının temyiz incelemesinde, dava dosyasının eksiklikler nedeniyle yerel mahkemeye iadesine karar verdi.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ahmet Tekdal, Oğuzhan Asiltürk, Aydın Menderes, Recai Kutan, Şevket Kazan, Fehim Adak, Abdullah Gül, Musa Demirci, Abdülkadir Aksu, Abdurrahim Bezci, Özkan Öksüz, İbrahim Aktaş ve Muttalip Tatar aleyhine açılan davanın reddine karar vermişti.

Kapatılan Refah Partisi'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile parti yöneticisi Rıza Ulucak'ın, Hazine zararının 2 milyon 644 bin 616 YTL'lik kısmından sorumlu olduklarına karar veren mahkeme, bu miktarın yasal faiziyle birlikte Erbakan ve Ulucak'tan tahsil edilmesini kararlaştırmıştı.

Kararda, 73 parti yöneticisi, imza attıkları belgelerdeki miktarlar doğrultusunda, 2 bin 40 YTL ile 100 bin YTL arasında değişen oranlarda Hazine zararından sorumlu tutulmuştu. Bu kişilerin, söz konusu tutarları yasal faiziyle birlikte ödemelerine hükmedilmişti.

Davalıların yerel mahkemenin kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından duruşmalı olarak görüşüldü.

Davanın bugünkü temyiz duruşmasına davalı ve Hazine avukatları katıldı.

Daire, dava dosyasındaki eksiklikler nedeniyle dosyanın yerel mahkemeye iadesine karar verdi.

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