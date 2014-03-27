Yargıtay kararı onadı, Deniz Seki yeniden cezaevine girecek

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, şarkıcı Deniz Seki'ye ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. Daha önce 7 ay cezaevinde kalan Deniz Seki, yeniden cezaevine girecek.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, şarkıcı Seki'yi ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı tebliğnamede, Seki ile diğer sanıklar hakkında, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin onanmasını istemişti.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, yargıtay 10. Ceza Dairesi ise tebliğnamede belirtilen istemin aksine, şarkıcı Deniz Seki'ye ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını bozmuştu. Daire, Seki'nin suçunun, "uyuşturucu ticareti yapmak" değil, "uyuşturucu ticaretine yardım etme" fiilini oluşturduğuna hükmederek, cezasında indirim yapılmamasını bozma nedeni saymıştı. Dairenin oy çokluğuyla aldığı karara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Başsavcılığın itirazını görüşerek, Seki hakkındaki son kararı verdi. Kurul, oy çokluğuyla aldığı kararında, Başsavcılığın itirazını kabul ederek, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin, Deniz Seki'yi ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Daha önce 7 ay cezaevinde kalan Deniz Seki, yeniden cezaevine girecek.

Kararın gerekçesi

Özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin, Deniz Seki'yi ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı kararının gerekçesinde, sanık Deniz Seki'nin tape kayıtları içeriklerine göre, arkadaşları adına uyuşturucu maddelerden kokain maddesini daha çok sanık Sinan Yüksel'den istediği ve böylece ''başkalarına vermek'' şeklinde atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilmişti.

Davanın soruşturma aşamasında 24 Şubat 2009 tarihinde tutuklanan Deniz Seki, 2 Ekim 2009 tarihindeki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Deniz Seki, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada mahkemenin gerekçeli kararının ellerine ulaşmadığını belirterek, söz konusu davanın kanun değişikliği ile kaldırılan Özel Yetkili Mahkeme tarafından alındığını vurguladı. Deniz Seki'nin açıklaması şöyle: