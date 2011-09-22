Yargıtay kafa karıştırdı

T24 - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, önce dava dışı telefon konuşmalarının yayımlanmasında tazminata karar verdi, 5 ay sonra kararından oyçokluğu ile vazgeçti.





ANKA'nın haberine göre, Yargıtay, içtihat niteliğindeki dava dışı telefon konuşmalarının yayımlanmasına tazminata hükmettiği kararından döndü. Yaklaşık 5 ay içinde aynı konunun farklı davalarında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, önce dava dışı telefon konuşmalarının yayımlanmasında tazminata karar verdi, 5 ay sonra aynı konuda kendi kararından oyçokluğu ile vazgeçti.

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulanan gazeteci Müyesser Yıldız Uğur davasının iddianame eklerinde yer alan ve davanın konusu dışındaki özel telefon konuşmalarının haberlerde yer aldığını savunarak, haberin yer aldığı iki ayrı gazete aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davanın görüşüldüğü Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, tazminat taleplerini reddetti. Davacının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından görüşüldü. Yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmayan daire, özel yaşam alanına ilişkin telefon görüşmelerinin yayımlanmasında kamu yararı bulunmadığından, haberin davacının özel yaşamının gizliliğine, haberleşme özgürlüğüne ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını kaydetti.

Dairenin kararına muhalif üye Ayşe Çevikbaş, özel konuşmaların da yer aldığı iddianamenin, Türkiye’nin gündemini sarsan ve halen meşgul eden olaylara ilişkin açılan davanın iddianamesi olduğuna işaret etti. 4. Hukuk Dairesi’nin aldığı bozma kararına yönelik karar düzeltme isteminde bulunulunca dosya yeniden incelendi.

Daire yaptığı incelemede yerel mahkemenin bozma kararının kaldırılmasına karar vererek, tazminat talebine ret veren kararı onadı. 5 ay önce bozma kararına muhalif kalan Çevikbaş’ın gerekçesinin karar düzeltme isteminde daire tarafından aynen tekrarlanması ise dikkat çekti. Dairenin Çevikbaş dışındaki diğer üyelerinin HSYK’nin Yargıtay’a 160 üye atamasının ardından değiştiğine dikkat çeken yargı çevreleri, aynı daireden çıkan iki benzer karar arasındaki çelişkiyi “5 ay içinde ne değişti” şeklinde yorumladı.





