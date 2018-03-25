Yargıtay: İş yerinde sevişen tazminatsız çıkarılır

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) Antalya’da otelde çalışan barmenin işten çıkarılma davasında ilginç bir örnek karara imza attı. YHGK, “İşyerinde sevişen işten atılır” dedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Barmen E.Ç, otelde bir turistle birlikte olduğu gerekçesiyle iki yıl önce tazminatsız işten atılmış, Kemer 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Davacı barmen, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesini talep etti. Mahkeme bu durumu haksız fesih nedeni saydı. Karar Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını temyizde bozdu.

Yargıtay, mesai saatleri içinde ve görev yeri dışında uygunsuz bir vaziyette görülen barmenin davranışının ‘otelin saygınlığını zedelediğine’ vurgu yaparak, bu davranışının, işverene ‘sadakat yükümlülüğüne’ aykırı olduğuna dikkat çekti. Mahkeme, ilk kararında direnince barmenin dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Kurul geçen hafta oybirliği ile “İşten atılma nedenidir” dedi. Kurul, aksi yöndeki mahkeme kararını bozarken, daire kararını onamış oldu.