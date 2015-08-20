Yargıtay: Haydarpaşa yangınına verilen ceza 'iyi halden' ertelensin

İstanbul'un en önemli simgelerinden Haydarpaşa Garı'nın izolasyon çalışmaları sırasında yanmasına neden olan iki işçi ile şirketin sahibine verilen 10 aylık cezayı Yargıtay çok buldu. Yargıtay 8. Daire, sanıklara verilen cezanın "iyi halden" ertelenmesini istedi. Yerel mahkeme, zararın karşılanmaması ve suçun tarihi binaya karşı ciddi bir ihmal sonucu işlenmiş olduğu gerekçeleriyle cezayı ertelememişti.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, İstanbul Haydarpaşa Garı’ndaki izolasyon çalışması sırasında tarihi binanın yanmasına yol açtıkları gerekçesiyle 3 kişiye 10’ar ay hapis cezası verilmiş, “Suçun tarihi bir binaya karşı işlenmiş olması” nedeniyle de bu cezalar ertelenmemişti.

Kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan bu karar bile Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından “fazla” bulunarak, bozuldu. Daire, cezanın ertelenmemesi kararının, sanıkların pişmanlık durumları, kişilik özellikleri, duruşmalardaki davranışları ve yeniden suç işleyip işlemeyecekleri göz önünde bulundurulmadan verildiğini savunarak, cezanın ertelenmesi için dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Haydarpaşa Garı’nda, 28 Kasım 2010’daki yangının ardından, çatıda izolasyon yapan Zafer Ateş ve Hüseyin Doğan adlı işçiler ile izolasyon çalışmasını yürüten şirketin sahibi İhsan Kaboğlu ve Hüseyin Kaboğlu hakkında “taksirle yangına sebebiyet vermek” suçundan, TCDD mühendisleri Suavi Günay ve mühendis Ayşe Kaplan hakkında ise “genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması” suçundan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 6 Aralık 2013’te biten yargılama sonunda, işçiler Ateş ve Doğan ile şirketin sahibi İhsan Kaboğlu hakkında 10’ar ay hapis cezası vermişti. Zararın karşılanmadığını ve suçun tarihi binaya karşı ciddi bir ihmal sonucu işlendiğini belirten mahkeme cezayı ertelememişti. Mühendis Suavi Günay ve Ayşe Kaplan ile şirket sahiplerinden Hüseyin Kabloğu ise beraat etmişti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu kararı geçen 22 Haziran’da bozdu. Kararda, 10’ar aylık cezayı ertelememe kararını yanlış bulan 8. Ceza Dairesi, “Zararın karşılanmamış olması ve suçun tarihi bir binaya karşı ciddi bir ihmal sonucu işlenmiş olmasının” yasal ve yeterli bir gerekçe olmadığını söyledi. Kararda, ‘sanıkların yargılama sürecinde pişmanlık durumunu incelemeden, kişilik özellikleri ile duruşmadaki davranışları göz önünde bulundurulup yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda kanaat açıklamadan, yasal ve yeterli olmayan bir gerekçeyle karar verildiği’ savunuldu.