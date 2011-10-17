Yargıtay Hakimi Ayşe Altun istifa etti!

T24

Altun, YARSAV Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl bugün düzenlenen HSYK seçimlerinde "Bakanlıkça önceden belirlenen ve çoğunlukla Bakanlık bürokratlarından oluşturulan listenin HSYK’ya taşındığını" ileri sürdü.Ayşe Altun, "yeni HSYK’nın, 24 Şubat’ta 4 bin 955 yargıç arasından, büyük bir çoğunluğu blok olarak hareket edecek 160 yargıcı Yargıtay üyeliğine seçerek çok sesliliği engellediğini" iddia etti.Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Altun, "karşılaştığınız bir baskı oldu mu" sorusuna karşılık, "kendisinin çalıştığı daire açısından şanslı olduğunu ancak bazı arkadaşlarının yaşadığı olumsuzluklar olduğunu" ifade etti. Altun, "Muhatap olduğumuz bazı şeyler de var tabii ki. Biz bu sene adli yıl açılışında odalarımıza gittiğimizde çantamızda birer tane poşet bulduk. Bunun içerisinde dosya açma teli, bant, silgi, post-it, 4 tükenmez kalem vardı. Bunlar demek ki bizim eksiklerimizdi. Hafta sonu ve akşamları eve taşımamız için bunlar artık tescil ettiriliyor. Biz zaten çalışıyoruz. Ancak, hala bizden 20 dosya okunuyorsa 30-40 dosya okumamız isteniyor. Siz böyle bir ortamda sağlıklı karar çıkabileceğine inanıyor musunuz? Ben böyle bir duruma alet olmak istemiyorum" diye konuştu.Ayşe Altun, bir gazetecinin, "Yeni HSYK ile neler değişti" sorusunu şöyle yanıtladı: "Eskiden kıdem ve liyakat vardı. Bu kavramlar gerçekten içi dolu kavramlardı. Şimdi sadece sınıf arkadaşı ya da birine yakın olmak yetiyor. Seçimler ya da başka bir yere görevlendirmeler sırasında emeğe saygı vardı. Daire başkanlıkları yenilemeleri var. Çok büyük bir olumsuzluk olmadığı sürece önceki başkanın yenilemesi gerçekleştirilirdi. Ancak, şimdi yenilemeler gerçekleştirilmiyor ve artık kanunlarla değil, KHK’larla yönetiliyoruz. Bakıyorsunuz yargı KHK ile dizayn edilmiş oluyor. Yargıtay Başkanlığı seçimine katılabilmek için 6 yılınızı doldurmuş olmanız gerekiyordu. Son çıkartılan KHK ile 3 yıla indirildi bu süre. Yargıtay üyeliği donanımıyla gelmiş olsalar ’tamam’ diyeceğim. Bunlar daire başkanı olarak bana göre seçilmekte değil atanmakta."