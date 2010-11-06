Yargıtay Haberal'a tazminatı onay verdi

T24 - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Haberal'ı kasten tahliye etmedikleri gerekçesiyle bin 500'er lira tazminata mahkum edilen 9 hakimin cezasını onadı.



Yargıtay, Mehmet Haberal'ın tahliye taleplerini reddeden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 hâkime verilen tazminatı '“içtihat'a dayanarak kabul etti. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Karar içtihat oluşturur



Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın açtığı tazminat davasında “rahatsızlığı nedeniyle ölüm riski taşıdığı, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı halde” tahliye taleplerini reddeden 9 hâkimin tazminat ödemesine ilişkin kararı onayarak, “içtihat” niteliğinde bir karara imza attı. Kararın benzer olaylar açısından “emsal” yaratacağını dile getiren hukukçular, yargıçların tutuklama konusunda artık daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. 9 hâkimin de “husumet durumu” oluştuğu için bundan sonra Haberal’ın davasına bakamayacağı bildirildi.



Ergenekon soruşturması kapsamında 17 Nisan 2009’da tutuklanan Mehmet Haberal, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri Rüstem Eryılmaz, Resul Çakır, Kemal Can, Yakup Hakan Günay, Mehmet Faik Saban; İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri Nurettin Ak, İdris Aslan ile İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu ve Ali Efendi Peksak hakkında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne tazminat dava açmıştı. Haberal, 9 hâkimden “Rahatsızlığı nedeniyle ölüm riski taşıdığı, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı halde” tahliye taleplerini reddettikleri gerekçesiyle, 20’şer bin TL tazminat talep etmişti.



Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de Haberal’ın “tutukluluk halinin devamına” ilişkin verilen kararların CMK’ye aykırı olduğunu kaydetmiş ve hâkimlerin her birinin Haberal’a 1500 TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Bunun üzerine, hâkimler karara itiraz etti ve dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun önüne geldi. Kurul da Prof. Haberal’ın açtığı tazminat davasında tahliye taleplerini reddeden 9 hâkimin tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı. Kurul, hâkimlerin ödeyeceği tazminat miktarını ise önümüzdeki hafta tekrar görüşecek.





Hukukçular nasıl yorumluyor?



YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kararın hukukun üstünlüğünün işler kılınması ve insan haklarının korunması yönünden çok önemli bir adım olduğunu kaydetti. Türkiye’de tutuklama ve benzeri özgürlüğü kısıtlayıcı yöntemlere yargı kararıyla başvurulsa da bu kararların hukuka uygunluğunun denetiminin yeterince etkin olarak yapılamadığını dile getiren Eminağaoğlu, “Bu yönüyle karar, bundan sonrası için yol gösterici ve insan haklarını gözeten, koruyan içtihat niteliğiyle önemli referans olacaktır. Benzeri gerekçelerle aynı durumda olan tutuklular da aynı gerekçelerle bu gibi davalar açabilecektir” dedi.



Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, CMK’ye göre tutuklamaların kuvvetli suç şüphesi, kaçma, delilleri yok etme ve değiştirilmesini önlemek için verilebileceğini vurgulayarak kararın Ergenekon sürecinde tutuklanan diğer üniversite rektörleri ve gazeteciler açısından da emsal niteliği taşıyacağını dile getirdi. Türk, “Örneğin Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Fatih Hilmioğlu. Tüm bunlar uzunca süredir tutuklu bulunmaktadır” diye konuştu.



İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Bahri Öztürk, “Tutuklamayla ilgili böyle bir karar verilmesi yargıçların tutuklama ve yakalama konusunda biraz daha dikkatli karar vermesi sonucunu ortaya çıkarıyor” görüşünü kaydetti.





